Il nostro testimonial: il tartufo a Osaka

Il tartufo a Osaka. Se ne è parlato ieri mattina all’Universita di Urbino con l’ambasciatore Mario Andrea Vattani nel convegno “La filiera istituzionale del tartufo, tra scientificità e ristorazione, in vista di Expo 2025“ dove il dipinto della Città ideale ha ispirato il padiglione italiano.

"La presenza del tartufo – ha esordito il magnifico rettore Giorgio Calcagnini – è uno dei tratti più caratteristici di questo territorio. L’impegno del nostro Ateneo è sia in termini di conoscenza scientifica di questo prodotto della terra e del suo habitat sia in termini di possibili sviluppi che la valorizzazione del tartufo può portare". Tartufo, internazionalizzazione e territorio sono tre elementi indissolubili. "Proprio a Urbino – ha dichiarato l’ambasciatore Mario Andrea Vattani, commissario generale per l’Italia a Expo 2025 Osaka – è conservato il dipinto della veduta della Città ideale, al quale è ispirato il progetto del padiglione Italia a Expo Osaka 2025, disegnato dall’architetto Mario Cucinella. L’agroalimentare è una delle voci principali della nostra bilancia commerciale verso il Giappone e l’Asia. Il nostro padiglione dedicherà uno spazio importante alle regioni, e la Regione Marche sta oggi raccogliendo tutte le iniziative valide sul territorio per condividerle con la struttura commissariale".

Lo studio per il fungo ipogeo a UniUrb non è nuovo, infatti è protagonista di diverse ricerche come ha spiegato la professoressa Antonella Amicucci: "In questi anni abbiamo fornito il nostro supporto scientifico in riferimento a tre aspetti. Il tartufo, soprattutto il bianco pregiato, è una sentinella ambientale, frutto di un equilibrio delicato che può servire da indicatore delle condizioni climatiche e del terreno. Studiarlo significa innanzitutto capire meglio l’ecosistema".

"La Regione Marche – ha detto il consigliere regionale Giorgio Cancelieri – ha assunto un ruolo di primo piano nell’istituzione e avvio del tavolo permanente di filiera sul tartufo, con un iter concluso lo scorso agosto. Questo è presieduto dall’assessore Antonini con la partecipazione dei rappresentanti della tartuficoltura, ha lo scopo di coordinare le iniziative di promozione e tutela del prodotto, oltre che di raccogliere le richieste dei soggetti coinvolti nel settore".

"Nella ristorazione vogliamo sottolineare la qualità del tartufo. Meglio un profumo più delicato, ma senza aggiunte di elementi chimici. Si può iniziare a pensare che una grande biodiversità al mondo è il tartufo. Oggi l’eticità e il rispetto del bosco deve essere supportato anche dal mondo scientifico", ha aggiunto l’enogastronomo Giuseppe Cristini.

fra. pier.