Il “Notturno Contadino“ dell’Orchestra Olimpia all’Oasi del San Bartolo

Prende il via la seconda edizione di Notturno Contadino, la rassegna musicale ideata da Orchestra Olimpia per raccontare il territorio attraverso la musica. Si parte venerdì 13 con una cena di raccolta fondi, ospitata dalle 19,30 alla Fondazione Oasi nel Parco San Bartolo, luogo simbolico e ispirato alla sostenibilità, nato per volere dell’imprenditore Claudio Balestri.

Il contributo (50 euro, 45 per i soci Olimpia) sostiene l’attività dell’orchestra per tutto il 2025. La serata prevede buffet (chef Marco Balducci), un incontro con le musiciste, e un’anteprima informale dello spettacolo sullo sfondo del Mare Adriatico. Prenotazioni entro mercoledì 11 (info.orchestraolimpia@gmail.com o 328 7151902). Sabato 14 giugno, alle 21,30 a Orciano di Terre Roveresche (piazza Giò Pomodoro), si tiene il primo concerto vero e proprio della rassegna, con un programma che spazia dai canti popolari marchigiani ai temi tradizionali ungheresi, rumeni e spagnoli, con musiche di J. Brahms, B. Bartók e M. Moszkowski. Spazio anche alla musica di autrici, come Chiquinha Gonzaga e Florence Price. L’orchestrazione è a cura del compositore pesarese Danilo Comitini e la direzione affidata a Francesca Perrotta. L’evento si inserisce all’interno di Impressioni d’Arte – XX Rassegna di Arti Visive e Multimediali. L’ingresso è gratuito. Notturno Contadino è nato da un’idea condivisa con Giuseppe Paolini, sindaco di Isola del Piano e presidente della Provincia di Pesaro e Urbino, e ispirato da un desiderio di Gino Girolomoni: ascoltare un’orchestra nel cuore di un campo di grano.