"Il Novecento nella collezione di Elio Giuliani"

Domani sera – ore 18 nel Salone Nobile di Palazzo Gradari a Pesaro, per l’organizzazione del Lions Club Pesaro della Rovere e il patrocinio del Comune - conversazione d’arte sul tema "Il Novecento nella Collezione Elio Giuliani". A parlarne saranno lo storico dell’arte Rodolfo Battistini e lo storico Claudio Giardini i quali sono il curatore e il collaboratore della bella e fortunata mostra in corso nella Diana Art Gallery di Palazzo Bracci organizzata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Fano. Che la mostra fanese sia un successo lo dicono la proroga fino a fine mese e, caso raro se non unico, tutta la tiratura originale dei cataloghi è stata venduta. Attesa e interesse suscita dunque anche l’incontro di domani: accompagnati dalle sapienti parole dei relatori, le 108 opere di 39 artisti della nostra provincia, da Ciro Pavisa, ad Anselmo Bucci e Bruno Baratti, a Sandro Gallucci e Nino Caffè, tutte appartenenti alla collezione privata del giornalista Elio Giuliani, ci condurranno nel Novecento, "il secolo delle avanguardie, della rottura col passato, dei conflitti e delle angosce che si esprimono in opere d’arte capaci ancora oggi di emozionarci e spingerci a un intimo confronto con noi stessi e la società, raccontando con pathos e armonia la storia dell’arte figurativa del territorio nell’arco di un secolo attraverso i suoi maggiori esponenti". Nella foto, da sinistra: Battistini, Giuliani, Gragnola, presidente della Carifano, Giardina. Ingresso libero fino esaurimento.