Il numero più bello. A Pesaro è nato Dorian da mamma acrobata e babbo trapezista

E’ nato a Pesaro da mamma acrobata e babbo trapezista. Prima di rompere le acque e costringere i suoi genitori – Valentina e David Busnelli – alla corsa in ospedale, il piccolo Dorian, – discendente della dinastia di circensi Busnelli Niuman –, ha atteso che lo spettacolo dentro il tendone finisse per iniziarne un altro – nella sala parto del San Salvatore – di cui è stato il coprotagonista. Sua mamma, infatti, per metterlo al mondo ha affrontato oltre 10 ore di travaglio.

"Proviamo una gioia immensa – osserva David Busnelli –: è il nostro primo figlio. Siamo contenti che Dorian sia nato a Pesaro: è il primo marchigiano della famiglia. Io sono toscano, mia moglie è lombarda. Ad assisterci è stata una equipe sanitaria eccellente: ringraziamo tutti anche per la gentilezza. Con altrettanto entusiasmo, loro, ci hanno detto che nostro figlio è il primo circense a nascere al San Salvatore: ne siamo felici".

La dinamica è stata piuttosto articolata. La notte prima di nascere, come conferma il nonno paterno, clown della compagnia Busnelli, il piccolo Dorian aveva iniziato a fare le capriole dentro la pancia, in anticipo sul tempo. "Mio figlio ha portato mia nuora in ospedale, ma era ancora prematuro". Un po’ scoraggiata Valentina Vivian ha sospirato che partorire sarebbe stato troppo difficile. "Il personale sanitario ha allargato gli occhi, sorpreso – testimonia David Busnelli – per poi dirle, sorridendo, che una come lei, abituata a volteggiare a 7 metri d’altezza, avrebbe partorito alla grande". E così è stato.

"E’ andato tutto bene – racconta il neo babbo al suo primo figlio –. Durante lo spettacolo Valentina mi ha preallertato: "Guarda che questa sera, sento, sarà la volta buona". A mezzanotte i dolori sono diventati più forti e siamo andati in ospedale. Domani Valentina e Dorian saranno dimessi. Le cose cambiano: si può dire che io nacqui dentro il tendone da circo perché mia mamma era trapezista".

Insomma una famiglia abituata a "volare" visto che anche babbo David si esibisce ad 8 metri di altezza. Se anche Dorian rimarrà nel circo, la sua sarà la quarta generazione. "Sì, ma il nostro circo è cambiato. Quello di mio nonno, Albertino Niuman, era un circo equestre. Quello che ho fondato io nel 2015 è un circo contemporaneo: gli artisti sono solo acrobati, equilibristi e clown...non abbiamo animali. E’ il secondo anno che veniamo con il circo Busnelli a Pesaro. Per me viaggiare è la normalità. Mi fermai solo per terminare gli studi e per formarmi all’accademia circense di Cesenatico, prima e a quella di Verona, poi. Tre anni fa ho conosciuto Valentina: era ballerina di danza classica. Ha lavorato a Torino e Milano. Per la sua preparazione è stato facile acquisire l’arte del circo aereo. E così è partita la nostra vita insieme". Fatta da molti cuori e un tendone.