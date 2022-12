Il Nuovo Cinema omaggia Tornatore

Pesaro e l’omaggio ai grandi registi italiani. Una tradizione che si rinnova e che quest’anno vede come protagonista Giuseppe Tornatore. La Mostra internazionale del Nuovo cinema celebrerà infatti il regista siciliano proponendo tutta la sua filmografia, dedicandogli una monografia, ospitandolo per una tavola rotonda incentrata sulla sua carriera e dedicandogli il Premio Pesaro Nuovo cinema. In occasione della 59esima edizione la Fondazione Pesaro Nuovo Cinema annuncia anche le date di svolgimento del festival: dal 17 al 24 giugno.

Ma veniamo all’Evento speciale sul cinema italiano, organizzato dalla Mostra con il Centro Sperimentale di Cinematografia, il comitato scientifico del festival (Bruno Torri, Pedro Armocida, Laura Buffoni, Andrea Minuz, Boris Sollazzo, Mauro Santini, Gianmarco Torri e Walter Veltroni), che sarà dedicato a Tornatore. Il regista siciliano è reduce dal grande successo del suo film Ennio dedicato a Morricone. Una carriera brillante durante la quale ha ottenuto il Premio Oscar per il miglior film straniero con Nuovo Cinema Paradiso, un Golden Globe, un Gran Prix Speciale della Giuria al festival di Cannes, due premi BAFTA e ben undici David di Donatello. Giuseppe Tornatore ha così commentato l’omaggio che Pesaro gli dedicherà: "Sono felice di apprendere della decisione di dedicarmi l’evento speciale sul cinema italiano della prossima edizione del Festival. Ho sempre seguito con interesse, nel mio semplice ruolo di spettatore e amante del cinema, il prestigioso percorso di studio, indagine e analisi svolto in tanti anni dalla Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro, è pertanto per me un duplice onore trovarmi a partecipare come occasione di ulteriori approfondimenti". Come detto la Mostra organizzerà la retrospettiva dei suoi film insieme alla Cineteca Nazionale, mentre la monografia, curata da Pedro Armocida e Emiliano Morreale, sarà pubblicata da Marsilio Editori nella storica collana Nuovocinema. A conclusione dell’Evento ci sarà una tavola rotonda in cui il regista, che riceverà il Premio Pesaro Nuovo Cinema, dialogherà anche con il pubblico. In concomitanza con l’annuncio, il festival diretto da Pedro Armocida apre i bandi del Concorso Pesaro Nuovo Cinema, cuore della Mostra, per film senza alcun vincolo di formato, genere e durata, del concorso di critica cinematografica-Premio Lino Miccichè dedicato ai più giovani e del primo concorso italiano di video-saggi rivolto agli studenti di cinema di tutto il mondo. La Mostra Internazionale del Nuovo Cinema sta poi lavorando alla definizione di tutte le sezioni che compongono il festival. Infine la Mostra ricorda con particolare affetto uno dei professionisti che contribuirono al successo del film Nuovo Cinema Paradiso: il direttore della fotografia Blasco Giurato, recentemente scomparso, con cui Tornatore collaborò anche per la realizzazione di Il camorrista, Stanno tutti bene e Una pura formalità.

Claudio Salvi