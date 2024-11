Il nuovo logo di Marche . Multiservizi

Una nuova veste grafica per Marche Multiservizi. La multiutility, infatti, ha presentato il nuovo logo aziendale. "L’obiettivo è quello di aggiornare gli strumenti e le modalità di comunicazione per migliorare il confronto con cittadini e stakeholders e favorire in questa maniera il costante miglioramento di servizi che sono fondamentali per la qualità della vita di una comunità – spiegano il presidente e l’amministratore delegato di Marche Multiservizi Andrea Pierotti e Mauro Tiviroli –. La nuova veste grafica aziendale si presenta in maniera più chiara e moderna e mira rafforzare la nostra identità e il nostro legame con il territorio in cui operiamo. Abbiamo da pochi mesi completamente rinnovato il nuovo sito aziendale (www.gruppomarchemultiservizi.it), dal design intuitivo e la navigazione semplificata, che adesso verrà aggiornato con gli elementi grafici del nuovo logo. Veniamo da una storia di cui andiamo fieri, fatta di radicamento territoriale, innovazione e professionalità e guardiamo al futuro attuando i valori dell’economia circolare e perseguendo gli obiettivi della sostenibilità ambientale". Partono ora le attività di sostituzione della grafica aziendale su modulistica, bollette, cartellonistica, divise e mezzi.