Il nuovo ospedale. Baldelli: "Ecco perché bisogna partire subito con le demolizioni"

di Benedetta IacomucciLa Conferenza Stato Regioni di giovedì ha dato il via libera al finanziamento di 204 milioni di euro destinati alla realizzazione del nuovo ospedale di Muraglia. L’Intesa è stata formalizzata su proposta del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, e prevede un finanziamento complessivo di 204 milioni di euro, di cui 180 a carico dello Stato, circa 16 della Regione e altri 7 dal programma regionale Fesr (dunque sempre fondi regionali). Per la Regione Marche era presente l’assessore all’Edilizia ospedaliera Francesco Baldelli, che già durante la presentazione del layout dell’ospedale allo Sperimentale, il 14 maggio scorso, aveva annunciato l’ok del governo, tramite il Mef, al Piano straordinario di edilizia sanitaria, e la conseguente liquidazione dei 200 milioni di euro dei quali 180 proprio per l’ospedale di Pesaro. "La Conferenza Stato Regioni dell’altroieri – chiosa Baldelli –, era un passaggio di un iter già programmato con esito positivo".

Assessore Baldelli, sul nuovo ospedale di Pesaro siamo passati dal ’fate presto’ al ’che fretta c’è’. "Se si riferisce alle demolizioni, è evidente che si tratta dell’ennesimo escamotage per rallentare il cantiere. Ogni volta hanno usato un pretesto diverso. Prima dicevano che dovevamo avere i soldi dello Stato. Adesso li abbiamo avuti e contestano le demolizioni...".

Proviamo ad ammettere che le contestazioni non siano solo politiche ma tecniche. Perché è necessario partire ora con le demolizioni, se non c’è ancora un progetto di fattibilità tecnico-economica? "Per la rimozione dell’amianto e per la demolizione degli edifici esistenti si stimano dieci mesi di tempo. Tutto questo salvo complicazioni: consideri che nel cantiere del Salesi ci siamo ritrovati un canale di scolo che non era previsto. Siccome nei cantieri le interferenze sono sempre possibili, prima si parte prima si gestiscono. Non è che se aspettiamo evitiamo le interferenze, quelle sono sempre possibili. Ma se le gestiamo per tempo, non rischiamo di dover fermare il cantiere. D’altronde, per risolvere tutte le interferenze, la soluzione c’era: costruire a Case Bruciate, ma il Comune, che aveva la competenza urbanistica, ha scelto Muraglia".

Però così non si rischia di torvarsi con le macerie sotto i piedi, un cantiere fermo e nemmeno un progetto di fattibilità tecnico economica? Quando sarà pronto il progetto e perché non aspettate di mandarlo a gara prima di iniziare a demolire? "Abbiamo detto che per le demolizioni, salvo contrattempi, ci vogliono 10 mesi. Per il Progetto di fattibilità tecnico economica – che è sostanzialmente la definizione del layout che abbiamo presentato alla città – bastano 80 giorni. Una volta terminati tutti i passaggi, più o meno entro la fine dell’anno il progetto potrà andare a gara. Poi ovviamente ci vorranno altri mesi per completare la procedura, ma si arriverà a un punto in cui, più o meno verso metà anno, avremo le demolizioni completate e il vincitore della gara pronto a partire con l’edificazione. E’ una procedura che ci permette di tagliare i tempi e consideri che ha avuto la bollinatura dell’Anac, perché noi i pareri all’Anac li chiediamo anche quando non saremmo tenuti a farlo, mentre altri li contestano".

Ma secondo lei il centrosinistra, in caso di vittoria delle Regionali, potrebbe rimettere mano al progetto? Anche lei pensa che questo appello alla riflessione nasconda la volontà di tenersi le mani libere? "Non so, se così fosse si assumerebbero una grande responsabilità. Ci sono i progetti, che sono stati pagati; ci sono i soldi. E soprattutto c’è una città che aspetta l’ospedale da decenni".