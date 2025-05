Il nuovo Papa e noi. Prevost e i contatti fanesi: "Conosco gli agostiniani"

"Un’emozione bella, commovente. Un Papa che si presenta con straordinaria mitezza, umanità e semplicità". Così il vescovo di Fano, Andrea Andreozzi, racconta la sua reazione alla proclamazione di Habemus Papam e alle prime parole di Papa Leone XIV, eletto ieri sera al soglio pontificio. Una figura, quella del nuovo Pontefice, che Andreozzi conosce bene, avendo incontrato l’allora cardinale Robert Francis Prevost nel settembre 2023, durante un incontro promosso dalla Santa Sede per i nuovi vescovi. "Fu lui, da Prefetto del dicastero per i vescovi, a venire a incontrarci. Ricordo che, sapendo che ero di Fano, mi disse: ‘Ah, Fano! Conosco gli agostiniani di Fano’. C’era in lui già allora una memoria viva della nostra città", ha raccontato Andreozzi, visibilmente emozionato. Non è solo un ricordo personale a commuovere il vescovo, ma anche il legame profondo che il nuovo Papa ha con la comunità agostiniana fanese. "Da superiore generale degli agostiniani potrebbe essere stato anche qui, a Fano. Gli agostiniani me ne hanno sempre parlato con senso di familiarità. Questa sera (ieri, ndr) saranno in festa: il nuovo Pontefice è uno di loro", ha sottolineato Andreozzi, sottolineando però che al momento di questo passaggio in città, non si è riusciti a trovare testimonianza.

"Il nome che ha scelto, Leone – prosegue Andreozzi – richiama la grande tradizione della dottrina sociale della Chiesa. Penso a Leone XIII, alla Rerum Novarum, e alla volontà di continuare il cammino tracciato da Papa Francesco, con una Chiesa sinodale, vicina agli ultimi e attenta al mondo in trasformazione. Il primo messaggio di Papa Leone XIV è stato un annuncio di pace. E questa scelta, fin dalle sue prime parole, mi ha colpito profondamente". C’è poi il significato simbolico della data: "La fumata bianca è arrivata nella settimana della festa della mamma, mentre si celebra la Vergine di Pompei. Un messaggio potente di maternità e di speranza, nel mese mariano, che rafforza l’immagine della Chiesa come madre che accoglie e nutre la vita dei suoi figli". Il vescovo conclude con una riflessione che ha il tono della speranza: "Abbiamo bisogno di serate così. Di iniezioni di fiducia che ci riconciliano con la vita. I problemi restano, ma la Chiesa, con figure come questa, ci fa credere ancora in una storia più bella per tutti".

Tiziana Petrelli