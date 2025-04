Il paesaggio carico di energia di Alfideo Mili torna a dare luce con una mostra pesarese

Si inaugura domani alle ore 17, alla Galleria Rossini (via Rossini 38), la mostra di pittura in ricordo di Alfideo Mili, l’artista di origini urbinati scomparso nel 2015 che aveva come passione il suo antico amore per l’arte figurativa. Nella personale in ricordo di Mili, che rimarrà aperta fino al 3 maggio, saranno esposte tele realizzate tra il 1961 fino al 2015. Una quarantina di dipinti ad olio e una trentina di disegni a china. "E’ un’esposizione dedicata a mio padre – dice la figlia Diana che ha curato l’allestimento della mostra – a dieci anni esatti dalla morte. Una mostra che ripropone molte delle sue opere". Mili, che era stato definito il pittore della luce, era anche un grandissimo amante della natura in tutti i suoi colori. "A lui – continua Diana Mili – piacevano molto i paesaggi nei quali si nota la vastità degli ambienti campestri; le grandi radici di alberi che hanno come significato l’attaccamento alla terra e al mondo del lavoro. Un amore che aveva anche uno sfondo sociale: mio padre amava molto molto la terra e chi la lavorava e in molti suoi quadri traspare la fatica di questi lavoratori". Alfideo Mili, iscritto all’Albo d’oro dell’Istituto di Belle Arti di Urbino (dove aveva studiato), è stato tra i fondatori della Gavardiana. "I colori di Mili – si legge nelle note della mostra – sono calorosi e velati e danno un senso di serenità anche negli astratti benché ci siano delle colorazioni forti. In tutti c’è sempre quel senso di leggerezza e di grande comunicazione e soprattutto la sua anima". L’esposizione rimarrà aperta tutti i giorni dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 20. L’ingresso è libero.