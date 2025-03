Il paesaggio dietro la Gioconda?. Valli e colline sono le nostre

Quest’anno la scuola Barocci ha scelto per il consueto laboratorio interdisciplinare il tema “Ponti, porte e portali”, interpretato in senso reale e simbolico. Su questo argomento abbiamo incentrato le nostre attività. Di un ponte molto noto, infatti, ci hanno parlato la geologa Olivia Nesci e la storica dell’arte, paesaggista Rosetta Borchia, venute a trovarci. Le due esperte, “cacciatrici di paesaggi”, ci hanno illustrato le prove della loro scoperta riguardante il quadro forse più famoso al mondo: la Gioconda di Leonardo da Vinci.

Gli studi di Olivia e Rosetta hanno scientificamente dimostrato che il paesaggio che fa da sfondo al dipinto, che comprende anche un ponte, è un mosaico che assembla luoghi tra il Montefeltro e la Valmarecchia, zone che Leonardo ha avuto modo di visitare durante i suoi spostamenti. La suggestiva ipotesi è suffragata da dati geomorfologici, storici, topografici, da foto aeree e satellitari. Le studiose hanno dimostrato come nello sfondo della Gioconda si rintraccino valli, calanchi, colline del nostro territorio, un tempo parte del Ducato di Urbino. Le ricercatrici hanno, inoltre, rinvenuto le tracce anche di un ponte, ora scomparso, visibile proprio dietro la spalla sinistra della gentildonna. A sostegno della teoria, sono addotte prove anche di carattere storico che attestano il legame tra Leonardo e il territorio del Ducato di Urbino. Alcuni studiosi, infatti, ritengono che il personaggio rappresentato nel quadro non sia la fiorentina Monna Lisa, bensì Pacifica Brandani, gentildonna che Giuliano de’ Medici incontra alla corte di Urbino, divenuta sua amante. Pacifica muore di parto dando alla luce Ippolito, riconosciuto dal padre Giuliano, il quale, come ricordo da donare al piccolo, commissiona, proprio a Leonardo, un ritratto della madre prematuramente scomparsa. Nel frattempo Giuliano de’ Medici muore e Leonardo rimane senza committente. L’artista decide di andare in Francia portando con sé il quadro, che lì viene ultimato e consegnato al re.

Molto incuriositi da quanto illustrato da Olivia e Rosetta, abbiamo chiesto loro di accompagnarci a Pennabilli, per confrontare dal vivo paesaggio e sfondo della Gioconda. Abbiamo potuto così osservare la sorprendente coincidenza tra l’opera leonardesca e le alture della Valmarecchia.

"Mai avremmo pensato – hanno detto Olivia e Rosetta – di ottenere un successo così straordinario in un contesto scolastico! L’argomento che abbiamo affrontato era complesso, un intreccio di nozioni scientifiche e storiche che avrebbero potuto sembrare insormontabili. Eppure ci siamo trovate davanti una platea di occhi e orecchi fissi su di noi, segno di un interesse e una partecipazione che ci hanno sorpreso e deliziato. É stato un momento di grande condivisione e scoperta".

Leonardo Filippini, Elena Peerik classe III B secondaria Barocci