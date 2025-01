Il PalaCarneroli si rinnova. Lavori per renderlo più sicuro

Un PalaCarneroli sempre più sicuro e accessibile: è questo l’obiettivo di alcuni lavori in corso all’interno del palazzetto dello sport, la struttura polivalente di proprietà del Comune di Urbino in attività dal 1997 e dedicata dal 2020 al campione di tiro a volo Alberto Carneroli. I cantieri sono due e di tipologia differente, ma partiti quasi in contemporanea.

"Si tratta di due progetti – spiega l’assessore agli impianti sportivi Marianna Vetri – che hanno come obiettivo il garantire a tutti la possibilità di poter praticare sport in impianti sempre più adeguati e conformi agli standard di sicurezza. Uno è mirato ad aumentare l’accessibilità per i disabili agli spogliatoi, e un secondo di adeguamento degli impianti tecnologici".

Ma cosa si sta facendo, nel dettaglio? Prosegue Vetri: "La parte impiantistica si è appena conclusa: è stato installato un nuovo sistema di rilevazione e allarme antincendio, con sensori, segnalatori, posa di tutti i relativi tubi e cavi necessari, in tutta la grande sala del campo da gioco. La conseguenza positiva – di notevole importanza per la struttura – è che ora la capienza complessiva degli spalti è di milleseicento spettatori anche senza la presenza dei vigili del fuoco, che finora dovevano sempre essere convocati se c’era grande affluenza. Questa caratteristica fa sì che il palazzetto potrà ricevere l’omologazione come “impianto sportivo agonistico“ per lo svolgimento di campionati anche di serie A".

Sono invece iniziati da qualche giorno i secondi lavori, che interessano la zona degli spogliatoi: in questo caso si parla di lavori edili che rimuoveranno tutte le barriere architettoniche che finora impedivano l’uso ai diversamente abili dei servizi igienici degli spogliatoi, dell’infermeria e degli ambienti riservati a istruttori e giudici di gara. "Nello specifico – aggiunge l’assessore – si stanno realizzando nuove docce, si stanno montando nuove porte e alcuni nuovi sanitari, e sposteremo alcuni muri non portanti per ampliare alcuni bagni. Nel giro di non molti giorni saranno conclusi. Questi lavori rientrano in un contesto di miglioramento globale dell’accessibilità ai disabili motori di tutte le principali strutture sportive: palazzetto, stadio Montefeltro, campo sportivo di Varea e nuova sede tennis sempre a Varea. Merito anche dell’architetto Mara Mandolini e di tutto l’ufficio tecnico che stanno seguendo tutti i progetti". Il costo totale dei due interventi ammonta a novantamila euro, di cui circa 50mila di finanziamento regionale riservato agli impianti sportivi, e la restante parte finanziata dalle casse comunali.