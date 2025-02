Il Paladionigi va. Nuovo tetto alzato di 10 metri

Proseguono a pieno ritmo i lavori (termine previsto per la fine 2025) di ristrutturazione del Paladionigi di Montecchio (foto). In questi giorni, l’impresa di palificazioni Alseo di Osimo, su incarico della ditta Legnolandia Srl, affidataria dei lavori, sta realizzando i pali di fondazione in cemento armato che sorreggeranno la struttura portante del nuovo tetto in legno, ampliato e innalzato fino a 10 metri.

Soddisfatto il sindaco Ucchielli: "Questo progetto è uno dei principali di Vallefoglia con un investimento di 2.400.000 euro. Al termine dei lavori, il Paladionigi avrà una capienza di 1.500 posti, che permetterà di ospitare partite di massima serie, in regola con le normative federali, e di realizzare eventi sportivi, spettacoli, maxi convegni e molto altro".