Il Palazzo del Feudatario sarà risistemato entro giugno

La ristrutturazione sismica del Palazzo del Feudatario, a Montefelcino, ha ottenuto un po’ di tempo in più. Già, perché "il cronoprogramma che era legato ai fondi del Pnrr – spiega il sindaco Osvaldo Pelagaggia – era piuttosto stretto e nel frattempo il nostro Ufficio tecnico ha cambiato di guida, sicché non c’erano proprio i tempi tecnici per realizzare un progetto come si deve. In due mesi era di fatto impossibile finire il lavoro. Adesso per fortuna abbiamo ottenuto un po’ più di tempo per concludere la progettazione e di questo dobbiamo ringraziare innanzitutto il senatore Guido Castelli, ovvero il Commissario straordinario del Governo per la riparazione e la ricostruzione dei danni del sisma del 2016, e poi il consigliere regionale Giacomo Rossi, che allo scopo ha interposto i suoi buoni uffici. Grazie davvero a tutti e due. Adesso tocca a noi metterci sotto e fare tutto entro giugno…".

Precisa il sindaco: "Il Palazzone abbiamo dovuto lasciarlo in fretta e furia dopo il terremoto del 2016 e necessita di interventi importanti, anche nelle fondamenta. Quando i lavori di riparazione e adeguamento sismico saranno finiti, il Comune potrà tornare a casa".

Ma non tutto il Palazzo del Feudatario sarà adibito a municipio, però. Al momento inagibile ai due ultimi piani, dovrebbe tornare a uso del Comune solo al terzo: sotto forma di sala del consiglio, sala della giunta e archivio, mentre gli altri piani dovrebbero essere usati per altri scopi, per esempio per la biblioteca e sede di associazioni. Il costo: 2 milioni e 300mila euro.

a. bia.