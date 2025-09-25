Il Palazzo diventa multimediale

Alla Galleria Nazionale delle Marche è attiva da qualche giorno una nuova “sala multimediale“ che accoglie delle postazioni e dei modellini che si integrano a formare un ambiente tutto dedicato all’accessibilità. "Il tema dell’accessibilità è una delle direttrici più importanti del Pnrr – spiega Stefano Brachetti, funzionario che ha coordinato il progetto – e gli obiettivi che il Piano prevedeva a fronte dell’erogazione dei fondi erano quelli di prevedere la massima accessibilità ai contenuti dei musei per chi ha difficoltà o disabilità, e ove questo non fosse possibile, l’integrazione con dei supporti e delle modalità nuove e diverse che potessero garantire la fruizione delle opere in maniera differente. Da qui è nata l’idea di dedicare una sala apposita, al piano terra, senza barriere architettoniche, a modellini tridimensionali (che erano già presenti, realizzati alcuni anni fa) e a tre postazioni con schermo tutte nuove". L’ambiente, quello accanto alla biblioteca del Duca, presenta infatti tre totem con schermi touch interattivi. Accanto ad essi, i due modellini realizzati durante la direzione Aufreiter sono stati riallestiti con una nuova base che si armonizza col resto dell’ambiente. Prosegue Brachetti: "I tre monitor, realizzati dalla ditta specializzata Ultravioletto, affrontano in diverso modo vari aspetti dell’accessibilità: il primo ha come tematica i sotterranei e risponde all’esigenza di rendere fruibili degli spazi in cui purtroppo chi ha problemi di deambulazione non può arrivare. Grazie a dei modelli 3D, si possono esplorare gli spazi del piano seminterrato del palazzo, in particolare vengono approfonditi la tintoria, la cucina e la stalla. Ci si può muovere all’interno delle stanze, vedendole come se si fosse sul posto e ci si può girare di 360 gradi, apprezzandone ogni angolo. Per ora le stanze sono queste, ma in futuro si potranno aggiungere altri ambienti". La seconda postazione, con due monitor, è legata all’approfondimento della prospettiva, affrontata tramite il dipinto più celebre per tale disciplina, conservato proprio in Galleria: la Città Ideale. "Questo aspetto scientifico matematico dell’arte è meno conosciuto di quanto si possa pensare, ma ha cambiato profondamente la storia dell’arte. il monitor touch controlla quello superiore dove il dipinto si modifica sotto i nostri occhi: si può capire il concetto di punto di vista, spostandosi nello spazio della piazza del quadro, ma si può cambiare anche la luce del giorno e la stagione, con effetti accattivanti. Infine, il terzo monitor è la riproposizione su schermo dell’audioguida, con foto e didascalie. Quel tipo di visita richiede due ore, quindi la postazione va incontro a chi non riesce a girare il palazzo in piedi per tutto quel tempo". Giovanni Volponi