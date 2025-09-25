I soliti violenti

Sergio Gioli
I soliti violenti
Pesaro
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
GrandineIncidente A1Olio 2025Elezioni Marche Vasco Rossi bigliettiMigliori pizzerie
Acquista il giornale
CronacaIl Palazzo diventa multimediale
25 set 2025
GIOVANNI VOLPONI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Pesaro
  3. Cronaca
  4. Il Palazzo diventa multimediale

Il Palazzo diventa multimediale

Nella reggia dei Montefeltro sono state allestite tre postazioni per coinvolgere maggiormente i visitatori

Il modellino del palazzo ducale e nello sfondo i tre monitor touch screen

Il modellino del palazzo ducale e nello sfondo i tre monitor touch screen

Per approfondire:

Alla Galleria Nazionale delle Marche è attiva da qualche giorno una nuova “sala multimediale“ che accoglie delle postazioni e dei modellini che si integrano a formare un ambiente tutto dedicato all’accessibilità. "Il tema dell’accessibilità è una delle direttrici più importanti del Pnrr – spiega Stefano Brachetti, funzionario che ha coordinato il progetto – e gli obiettivi che il Piano prevedeva a fronte dell’erogazione dei fondi erano quelli di prevedere la massima accessibilità ai contenuti dei musei per chi ha difficoltà o disabilità, e ove questo non fosse possibile, l’integrazione con dei supporti e delle modalità nuove e diverse che potessero garantire la fruizione delle opere in maniera differente. Da qui è nata l’idea di dedicare una sala apposita, al piano terra, senza barriere architettoniche, a modellini tridimensionali (che erano già presenti, realizzati alcuni anni fa) e a tre postazioni con schermo tutte nuove". L’ambiente, quello accanto alla biblioteca del Duca, presenta infatti tre totem con schermi touch interattivi. Accanto ad essi, i due modellini realizzati durante la direzione Aufreiter sono stati riallestiti con una nuova base che si armonizza col resto dell’ambiente. Prosegue Brachetti: "I tre monitor, realizzati dalla ditta specializzata Ultravioletto, affrontano in diverso modo vari aspetti dell’accessibilità: il primo ha come tematica i sotterranei e risponde all’esigenza di rendere fruibili degli spazi in cui purtroppo chi ha problemi di deambulazione non può arrivare. Grazie a dei modelli 3D, si possono esplorare gli spazi del piano seminterrato del palazzo, in particolare vengono approfonditi la tintoria, la cucina e la stalla. Ci si può muovere all’interno delle stanze, vedendole come se si fosse sul posto e ci si può girare di 360 gradi, apprezzandone ogni angolo. Per ora le stanze sono queste, ma in futuro si potranno aggiungere altri ambienti". La seconda postazione, con due monitor, è legata all’approfondimento della prospettiva, affrontata tramite il dipinto più celebre per tale disciplina, conservato proprio in Galleria: la Città Ideale. "Questo aspetto scientifico matematico dell’arte è meno conosciuto di quanto si possa pensare, ma ha cambiato profondamente la storia dell’arte. il monitor touch controlla quello superiore dove il dipinto si modifica sotto i nostri occhi: si può capire il concetto di punto di vista, spostandosi nello spazio della piazza del quadro, ma si può cambiare anche la luce del giorno e la stagione, con effetti accattivanti. Infine, il terzo monitor è la riproposizione su schermo dell’audioguida, con foto e didascalie. Quel tipo di visita richiede due ore, quindi la postazione va incontro a chi non riesce a girare il palazzo in piedi per tutto quel tempo". Giovanni Volponi

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

MuseiMostre