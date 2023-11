Il palco è davvero maxi. Resterà per tutto il 2024. Domenica si parte forte:. Bagnaia e l’albero di Natale

"Wow... chissà che spettacoli". Cinque amiche calzano i cappellini natalizi e decidono di fare una foto ricordo davanti al palco gigante in piazza del Popolo. Alto come una palazzina di quattro piani per via di una semicalotta coperta, il palco di Pesaro 2024 ha una base da 25 metri per 10 metri. E’ imponente: da via San Francesco non si vede il corso e viceversa perché il telo bianco taglia lo sguardo.

Hanno ragione le ragazze: un palco così, chissà quali spettacoli potrà ospitare. Come un bambino davanti ad una scatola di colori l’immaginazione vola: "Il palco – spiega Massimiliano Santini, coordinatore grandi eventi del Comune di Pesaro - sarà un punto di riferimento per l’anno della cultura, per 365 giorni. Darà modo ai tanti eventi previsti, di svolgersi senza temere l’alternarsi delle stagioni". Sarà dotato di un sipario composto da due grandi teli trasparenti. All’occorrenza, come in caso di pioggia e clima rigido, trasformerà il palco in un giardino d’inverno da una ottantina di posti a sedere. Platea e proscenio saranno al coperto. "Abbiamo ottimizzato la spesa ed è funzionale – ha detto il sindaco, Matteo Ricci –: non avrebbe avuto senso montare e smontare ogni volta il palco, necessario alla lunga rassegna di spettacoli, eventi, iniziative improntate per l’anno da Capitale. Intanto domenica sarà il palco da cui inaugureremo il cartellone di Natale: alle 18 è prevista la cerimonia di accensione delle luminarie. Da dopo Natale, un sipario trasparente lo renderà uno spazio protetto, una sala in più, per ospitare incontri pubblici e iniziative culturali". Tre ore prima della cerimonia di accensione dal maxischermo di cui il palco è attrezzato, cittadini e appassionati del motomondiale potranno assistere, in piazza del Popolo, alla gara di Pecco Bagnaia. Al programma dalle 110 iniziative Santini ha aggiunto due chicche: "Il 10 dicembre Elisa CCC, la food blogger pesarese tutta cuore, cucina e chiacchiere, dedicherà a Pesaro uno show cooking, mentre il 25 dicembre la compagnia La Casa dei burattini terrà lo spettacolo di Natale in piazza del Popolo".

Solidea Vitali Rosati