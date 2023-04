Il Palio contestato Le rane saltano ancora La Torre sale sul podio e archivia le polemiche

Le rane hanno saltato per il 57esimo anno consecutivo. Nonostante il cielo carico di pioggia e le proteste pre-Palio degli animalisti dell’Enpa, a Fermignano si è gareggiato in totale serenità e senza contestazioni, con la vittoria della contrada La Torre grazie a Gregorio Clini, e Santa Barbara con Simone Buiciuc per il Palio dei Putti dedicato ai più piccoli.

"È andato come se lo meritavano i fermignanesi - il commento a caldo del presidente della Proloco, Alessandro Pesaresi -. Tutti abbiamo voluto questo Palio per non perdere la nostra tradizione. Non è una semplice gara ma un appuntamento che racconta la nostra storia. Vogliamo che i nostri figli e nipoti portino avanti la tradizione".

Una delle novità di questo Palio della Rana 2023 è stata la scelta di introdurre delle ’rane alternative’, ovvero finte, nella gara del Palio dei Putti. Mentre per la competizione classica sono stati effettuati tutti i controlli veterinari. "Noi agli animali vogliamo molto bene, più di quello che molti pensato - conclude Pesaresi -. L’incidente può capitare ma si fa di tutto perché questo non succeda. Evviva il Palio".

L’altra grande novità di questa edizione è stato il riconoscimento di Manifestazione storica da parte della Regione Marche. "Abbiamo riunito la commissione ad hoc che poteva riconoscere questa manifestazione a rievocazione storica - precisa il consigliere regionale Giorgio Cancellieri -. Sono stati molto bravi i dirigenti della Regione che hanno messo in piedi la delibera e i commissari che hanno votato in maniera unanime. Un lavoro di squadra tra Regione, Proloco e amministrazione comunale. Questo decreto fa sì che ci sia molta più tutela nei confronti degli organizzatori".

"Un Palio della Rana vinto da tutti. Un Palio veramente difficile ma che ha visto tanta partecipazione, non solo di cittadini di Fermignano, e nonostante le condizioni meteorologiche di questi tre giorni - esclama il sindaco Emanuele Feduzi -. Un grazie a tutte le associazioni che ci hanno aiutato e alle forze dell’ordine. C’è stata una gara molto bella, fino all’ultimo colpo di carriola tra le contrade di San Lazzaro e La Torre. È stata una bellissima edizione che rimarrà negli annali. Grazie alla sensibilità della Proloco e degli organizzatori si e scelto di utilizzare delle rane alternative per evitare incidenti", conclude Feduzi.