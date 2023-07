Il Palio dei Bracieri accende i motori: oggi si parte

di Alessio Zaffini

Il giorno più atteso,il giorno in cui Rocca Costanza si tinge di mille colori, il giorno in cui inizia il Palio dei Bracieri, finalmente, è arrivato. Da stasera, infatti, cominciano le attività che precedono la corsa di domenica e che proseguiranno fino a sabato. Si inizia alle 19 con l’apertura del "Villaggio enogastronomico", attraverso il quale si potranno assaggiare le pietanze proposte dai quartieri (valido per tutte e tre le giornate). Alle 20, poi, l’inizio del "Torneo di Biliardino dei Quartieri", attraverso il quale le varie contrade si sfideranno a suon di palline e "rullate". Sempre alle 20, comincia la musica: ad aprire le danze nella prima giornata Mattia Morganti, mentre, alle 21, è il turno di Fill Koi. Nello stesso orario, anche il "Tiro alla Fune delle Contrade", con la Federazione Nazionale di Tiro alla Fune, venuta appositamente per dispensare consigli e osservare i tiratori dei quartieri. Alle 22 e alle 23, invece, si potrà ascoltare la musica rispettivamente della band ‘Ognuno a modo suo’ e di ‘Ifrid’. Il tutto fino a mezzanotte. Questa la prima serata.

Da domani il programma è sempre lo stesso, a cambiare sono i musicisti che si esibiranno sul palco davanti alla Rocca: alle 20 di domani sera si esibiranno i Nick & Siti, alle 21 Giulia Ciaroni, alle 22 il freestyle di Esteban Salamanca e concludono alle 23 i Pink Fnoik.

Sabato sera, invece, oltre alle finali del biliardino e del tiro alla fune, si potrà ascoltare, alle 20, il gruppo Fiumana, alle 21 i Jester in Jail, alle 22 i Revenant e alle 23 i Dual Deck. Il meglio, però, arriverà domenica, il giorno clou della manifestazione, con la corsa nel fossato esterno della Rocca. Sedici sono le contrade che quest’anno andranno a sfidarsi: Arzilla, Villa Fastiggi, Villa San Martino, Tombaccia, Porto, Pantano, Soria, Villa Ceccolini, Pozzo, Muraglia, Vismara, Candelara, Santa Veneranda, Centro-Mare, Montegranaro e Case Bruciate. Carichi sono i corridori come carica è la tifoseria, che ogni anno consegna alla città un tripudio di colori e di sana competizione.

Il programma domenicale si svolge così: alle 15 arriveranno le contrade con il consueto corteo, mentre alle 17 verrà presentato il Palio. Sempre alle 17 sfileranno le miss di ciascuna contrada e verranno sorteggiate le batterie, ossia l’ordine di corsa delle varie contrade. Alle 18, si scatta sulla pista con l’inizio delle prime gare, che troveranno uno stop alle 20. Alle 21, il gran finale del Palio dei Bracieri e alle 22 le premiazioni, che decreteranno quale contrada è stata la migliore di quest’anno.