Il Palio del Re ad Acqualagna tra sfide, giochi e spettacoli

Il “Regno di Montefalcone“ è tornato ad Acqualagna con la quarta edizione del Palio del Re. Gioie, vittorie, rivincite: tutte le autentiche emozioni del Palio del Re ritornano più forti che mai. Tre armate scenderanno in campo e dovranno superare i propri limiti e innumerevoli ostacoli per difendere i propri colori e rappresentare un popolo intero che attende di scoprire chi sarà il suo prossimo Re. Tante novità e tanto divertimento con tre giorni di festa a base di spettacoli, artisti, cene medievali, musica, taverne e antichi mestieri. La manifestazione iniziata ieri proseguirà fino a domani con l’atteso scontro dei tre rioni in una serie di sfide che prendono il nome di Ludus Regalis. Nel corso delle tre giornate, le vie di Acqualagna si trasformano in un luogo magico ed incantato in cui si susseguiranno una serie di spettacoli (tra cui falconieri, dominatori del fuoco, scontri tra guerrieri e giullari) e tante iniziative, come l’annuale torneo di scacchi e il Palio dei Dominatori, una serie di giochi dedicati ai più piccoli. Non mancheranno musica e l’enogastronomia grazie alle taverne presenti che ci faranno riscoprire i sapori tipici di un tempo passato. Mergens, Lame e Pertusa, i tre rioni che formano l’antico Regno immaginario di Montefalcone, sono pronti ad affrontarsi per conquistare l’ambita corona ed eleggere il prossimo Re. Quindi Aqualagna da appuntamento per questo fine settimana. Per maggiori informazioni si veda il sito www.paliodelre.com

am. pi.