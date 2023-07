Il Palio del Somaro entusiasma Colombara vince l’edizione 2023

Colombara vince anche il palio del somaro 2023. Quella del Palio è una festa nata nel lontano 1999 che ha mantenuto un sapore energico, riuscendo a mettere radici profonde. A portare avanti il vessillo della contrada la Colombara sono i somari “Pelosino“ e “Prezioso“ guidati da un fantino fenomenale, Andrea Paoloni, giovane campione anche in sella alla Mountain-bike. Vince il Palio giunto alla 25ª edizione, facendo esplodere la festa per il rione azzurro, dopo i successi del 1999, 2004, 2007, 2008, 2011, 2013, 2014, 2017, 2019, 2022.

L’undicesima affermazione è stata festeggiata dal rione con canti, suoni e spasmodiche sceneggiate fino a tarda sera. La corsa dei protagonisti, i somari, davanti ad un folto pubblico accorso al somarodromo denominato “Campo Celeste“ costruito in tempo record per questa manifestazione è stata premiata da gioia e divertimento. Nella prima manche, dopo 4 mosse esce per primo dai canapi, Pelosino (Colombara) e prende la testa della corsa rimanendo per tutti i quattro giri con un ritmo straordinario in testa, inseguito da Diabolo (Baroccia) guidata da Benedetti, e San Martino con Prezioso guidata da Martelli; segue più staccata La Pieve con Espresso guidato da Sacchi che chiude la gara. Prima corsa: la Colombara taglia il traguardo con 12 punti, seconda Baroccia con 9 punti, terzo San Martino 6 punti, quarta la Pieve con 3.

Seconda manche serale (si corre sotto le stelle), s’invertono i somari alle contrade, al via con i ciuchi allineati nell’area di partenza, alla caduta del canapo scattano in testa Pieve e Baroccia ma dopo cento metri la Colombara sorpassa entrambi con il somaro Prezioso e stacca i medesimi per i restanti giri fino al traguardo. Inutile l’inseguimento della Baroccia con Espresso, che non riesce a riprendere il vincitore, seguono più staccate San Martino e la Pieve.

La vittoria sui giochi è andata alla Colombara grazie ad un gruppo ben preparato. Bene anche San Martino, che si mette in luce vincendo le gare: torneo di Ping Pong, gara della sfoglia femminile. Insomma, un successo e un gran divertimento per tutti grazie anche all’organizzazione del direttivo guidato da Martin Luca Muscinelli.

Leonardo Lattanzi