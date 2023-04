Il palio della rana non arretra di fronte all’Enpa: "Avremo animali vivi per la corsa delle carriole"

Il Palio della rana si farà. Con un accorgimento: rane vere per la corsa delle carriole degli adulti, di plastica per quelle dei bambini. Ieri è arrivato dalla Regione il riconoscimento di rievocazione storica, giunta alla 57a edizione, in programma dal 14 al 16 aprile. E’ l’atto che il Comune attendeva per dare il via libera alla festa, dopo la diffida arrivata nei giorni scorsi dall’Ente nazionale protezione animali, che aveva chiesto di sospenderla. "Questo attestato dà ancora più importanza al Palio - commenta il sindaco Emanuele Feduzi -. Ottanta rane arriveranno a Fermignano e saranno usate nella gara per gli adulti, mentre i ’Putti’ useranno rane alternative, non vere. Sono state lunghe giornate di collaborazione con enti e istituzioni, tra cui Ast e carabinieri forestali, per garantire come sempre il massimo rispetto verso le rane, che sono le regine del Palio". Felice per l’epilogo è anche Sandro Pesaresi, presidente della Pro Loco Fermignano, l’associazione organizzatrice: "Anche quest’anno le nostre regine correranno sulle carriole - commenta -. Il Palio è importante sotto al profilo storico e a quello di comunità, è una tradizione del nostro paese che deve continuare e va vissuta in sicurezza". Le prevendite per domenica sono disponibili, al costo di 3 euro, nella sede della Pro Loco. Per informazioni: 0722330523 o [email protected] L’ingresso tra le rievocazioni storiche riconosciute significa anche accedere a contributi regionali e, oltre al Palio della rana, è stato inserito in elenco pure il Palio dei Brancaleoni di Piobbico. "Entrambe le manifestazioni avevano i requisiti per rientrarci - spiega il consigliere regionale Giacomo Rossi, membro del comitato che valuta tali richieste -. Per questo, mercoledì ne abbiamo approvato l’ingresso". Soddisfatto è anche il consigliere regionale della Lega Giorgio Cancellieri: "Il Palio della rana celebra la costituzione del municipio di Castrum Firmignani, la cui autonomia fu riconosciuta dall’ultimo duca di Urbino nel 1607, ed davvero una manifestazione dal valore storico per la comunità".

Nicola Petricca