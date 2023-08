Il "paliotto", la baby gara Quando vincono i bambini

Dopo il Palio dei Mezzani vinto dal quartiere di San Francesco, si è replicato ieri pomeriggio con il Paliotto. Si sono affrontati i giovanissimi dei quattro quartieri cittadini sfidandosi nelle caselle del Gioco dell’Oca con giochi rigidamente ispirati alle antiche tradizioni medioevali. Numerose persone hanno incitato nelle varie esibizioni i loro bambini. Il Paliotto fu organizzato per la prima volta il 23 Agosto del 2000 da alcuni ragazzini che desideravano imitare i più grandi impegnati nel Palio dell’Oca. La cosa non sfuggì all’occhio attento degli organizzatori del Palio e da allora ogni anno il Paliotto è un appuntamento divenuto molto apprezzato da piccoli e grandi.

Nella edizione 2023, dopo una lungo susseguirsi di lanci dei dadi dei quattro piccoli capitani di quartiere, a centrare la casella vincente è stato quello del rione di Sant’Angelo. Grande entusiasmo tra il pubblico e la festa è poi proseguita nella Taverna unica in Piazza del Teatro con specialità locali e tanta musica fino a tarda sera. Ormai la "Febbre del Palio" è in forte ascesa per l’attesa della suggestiva sfilata storica in costume e la disputa di domenica prossima del Palio dell’Oca, la manifestazione più importante dell’estate cagliese che sa attirare migliaia di persone da ogni parte della provincia ma anche da fuori territorio. Non è un caso che in prima fila ci siano sempre più spesso gruppi di turisti che sanno di poter partecipare ad un evento unico nel suo genere.

Mario Carnali