Il Panathlon celebra il mito di Angelo Romani

Dopo la pausa estiva il Panathlon Club Pesaro riprende l’attività con una serata dedicata ad un compianto campione pesarese. Venerdì 19 settembre il Club presieduto da Angelo Spagnuolo (foto) celebrerà e omaggerà un campione sportivo che ha dato grande lustro alla città, Angelo Romani, considerato da molti il primo nuotatore italiano moderno. Allievo di Osvaldo Berti, è stato il primo azzurro a battere un primato europeo, quello dei 400 metri stile libero e ha partecipato alle Olimpiadi di Melbourne 1956.

Esemplare per l’impegno e l’esempio dato a un ambiente che aveva bisogno di un leader, Romani ha vinto 13 titoli italiani e battuto 21 primati nel corso di una straordinaria carriera e vicenda umana che sarà ripercorsa con gli ospiti della serata: Laura Zanotti e Marco Magni, rispettivamente moglie e nipote di Angelo Romani; Remo Sacchi e Bianca Furiosi, genitori dell’ex nuotatore e attuale commentatore tecnico Rai Luca Sacchi, fondatori della DDS Nuoto Settimo Milanese di cui Angelo Romani è stato presidente dopo il suo trasferimento in Lombardia. La serata sarà arricchita dagli aneddoti di Franco Bertini e del socio, ultracentenario, Agostino Ercolessi che parleranno delle impese di Romani e della gloriosa e pionieristica epopea del nuoto pesarese.

Sarà anche importante occasione per parlare delle iniziative in cantiere, dedicate alla figura di Angelo Romani, al cui sviluppo contribuirà anche il Panathlon Pesaro che tra le sue mission ha quella fondamentale di preservare e tramandare il patrimonio sportivo e quindi culturale del nostro territorio. Durante la serata immancabile e sentitissimo sarà il ricordo di un amico e panathleta di lungo corso recentemente scomparso, Marco Bedinotti, generoso cantore di tante celebri imprese sportive che hanno reso felice e orgogliosa la città. L’incontro si svolgerà venerdì 19 settembre a partire dalle ore 19.15 al ristorante Club Nautico di Pesaro, in strada tra i Due Porti.

l. d.