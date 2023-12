Il Panathon premia Terenzi, Barbadoro e Sabbatini

Questa sera il Panathlon International Club Fano consegnerà i suoi premi annuali. Per la Promozione sportiva, la commissione ha deciso di assegnare il premio Fair Play 2023 a Beatrice Terenzi (in foto), direttore tecnico della Nazionale di pallacanestro sorde dal 2011. Grazie alla sua dedizione e a una combinazione di competenze tecniche, leadership e passione, con le sue squadre ha ottenuto risultati prestigiosi: bronzo con l’Under 21 nel 2018 a Washington; oro agli Europei nel 2021 a Pescara; argento nel 2022 alle Deaflympics di Caxias do Sul; bronzo nella specialità 3x3 nel 2022 a Tel Aviv. Per la Carriera, il premio Fair Play 2023 va a Massimiliano Barbadoro, giornalista con numerosi incarichi editoriali. E’ ufficio stampa di Fano Baseball, Alma Juventus Fano, Aurora Fano Ginnastica Ritmica, Fano Rugby, Marco Gaggi (pilota Superbike), Ultimate Frisbee Fano. Direttore di Fano24.it e Lisippo, collabora col Corriere dello Sport. "Speciale" Fair Play 2023 al nuotatore Matteo Sabbatini. Rispettoso delle regole, si allena con responsabilità e dedizione: un esempio per i compagni. Ha conseguito titoli provinciali e regionali e ora con l’Asd Fanum Fortunae sta completando la preparazione per gli assoluti.