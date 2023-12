Il panettone con l’aureola lo firma Massimo Ingegni

Il panettone del forno artigianale "Ingrano" di Massimo Ingegni, appare in una forma trascendente: alla vista è un astro con bulbo solare che genera un’ aureola di grano arso. Se agitate la confezione e ci ficcate il naso, avrete un incedere di profumi ben definiti che si avvicendano uno dopo l’altro: il primo alito è di ginestra matura, assolata, quindi si respirano fragranze di lievito madre, ravvivate dal calore sapido della frutta martorana su cui brilla una nota speziata di zafferanella. Richiudete la confezione e agitatela di nuovo. Riapritela. Il panettone ora vi racconterà una trama ammandorlata, meglio ancora di fiore di mandorlo perché la tostatura è freschissima, su cui si apre espansa una nota olfattiva agrumata di arancia, con ricamo di fico d’india e sottile nota di legno di credo, la cui dose agrumata è balsamica (potremmo parlare di incenso agrumato, perché il legno di cedro ha un riverbero di incenso vegetale). Ora aprite la confezione e tagliate una fetta: il colore della polpa sarà ancora più giallo e nella sua compattezza dialoga di crema pasticcera. Sentitene ancora il profumo: vanigliato. Ora potete mangiarlo. Il morso è cremoso e di bella acidità, contemporaneamente pieno e caldo, croccante di uva satolla. Si masticano grani vivi e petali di calendula essiccata e miele di coriandolo. Il retrogusto è pulito, netto, profondo, di grande equilibrio (gli zuccheri stanno al posto loro lasciando parlare il resto degli ingredienti). Potete restare in sua compagnia masticandolo a lungo, con un unico inconveniente: in questo panettone, realizzato con pasta madre, farina di grano tenero del molino Pasini, miele ai fiori di bosco, uvetta di zibibbo di Pantelleria, cedro candito,una fetta tira l’altra. Un capolavoro di bontà.

d.e.