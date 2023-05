Il panico corre sui social Ricci: "Occhio al vento"

Il sindaco Matteo Ricci ha parlato a lungo ieri con la Protezione civile e non appare preoccupato più del dovuto: "Massima accortezza, ma niente panico. Abbiamo seguito le indicazioni della prefettura che ci ha invitato per prudenza a chiudere le scuole ma abbiamo una allerta arancione a differenza della Romagna che è rossa. Facciamo attenzione soprattutto al vento, anche se non sappiamo l’intensità della pioggia che potrebbe provocare qualche allagamento. Speriamo ovviamente di no, abbiamo allertato tutti i mezzi della protezione civile. Quindi, per i ragazzi niente scuola per la giornata di martedì con la speranza che il maltempo passi in fretta".

In stato di allarme anche i vigili del fuoco provinciali che si sono preparati con i mezzi per correre ad affrontare allagamenti e la caduta di alberi o rami che potrebbero ostruire le strade. Ogni comune della provincia ha avuto l’invito di convocare il Coc, il centro operativo comunale per organizzare le forze e le eventuali necessità di intervento su diretta indicazione della prefettura e della protezione civile.

Ad aumentare la paura c’è stata la diffusione di un audio del vicesindaco di un comune sulle colline di Riccione che, all’uscita dalla riunione in prefettura a Rimini, ha riferito di aver sentito che arriverà sulla Romagna la peggior tempesta d’acqua degli ultimi trent’anni. Queste parole, rilanciate da centinaia se non migliaia di telefonini, tra Romagna e Marche, hanno gettato nel panico tantissime famiglie che si sono attaccate ai centralini di polizia locale, vigili del fuoco e giornali per avere conforto su ciò che dovrà arrivare per colpa del maltempo. La raccomandazione è quella di non mettersi in viaggio verso il nord, almeno nella giornata di domani per la pioggia battente che si riverserà sul territorio della Romagna, dove è scattata l’allerta rossa.