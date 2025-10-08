Il pantano della burocrazia: "Il mio terreno allagato nell’indifferenza generale"

Ha un terreno di due ettari e mezzo, con coltivazioni biologiche, ulivi ed erba medica. Su quel terreno, da 5 anni, un tubo a cielo aperto proveniente da un pozzetto stradale, scarica ettolitri d’acqua, tanto da allagarlo completamente. Una palude permanente, che rende impossibile l’accesso con i mezzi agricoli e persino a piedi. "Il trattore si ribalta – dice la proprietaria –. Rischio di ammazzarmi". Ma nonostante gli avvocati (ben pagati), i sopralluoghi tecnici, le pec inviate a più riprese a due diverse amministrazioni, il problema sembra irrisolvibile. E lei si sente vittima di un vero e proprio abuso, che vive come una forma di violenza privata. Ma forse più semplicemente il pantano in cui annaspa non è quello del suo terreno allagato, ma la palude infernale della burocrazia.

Lei si chiama Daniela Cardinali, ha 67 anni, vive a Pesaro. E’ proprietaria di un terreno in strada San Germano, nel Comune di Pesaro, al confine con quello di Tavullia. Al di sotto della strada che divide i due Comuni passa un tubo, proveniente da un pozzetto per lo smaltimento della pioggia, a sua volta collegato con una abitazione privata a Tavullia. Il pozzetto è nel Comune di Tavullia, che ha concesso le autorizzazioni allo scarico; ma il tubo di scarico, pochi metri più in là, è a Pesaro. Cioè nel terreno privato di Cardinali, dove defluisce tutta l’acqua. "Finché si trattava di acqua piovana – racconta la donna –, non c’erano problemi né allagamenti. Poi il Comune di Tavullia ha concesso l’autorizzazione allo scarico a una villa dall’altra parte della strada, e la quantità di acqua evidentemente è diventata insostenibile". La signora l’ha messo nero su bianco in una delle tante email inviate al Comune di Pesaro: "Faccio presente – scrive in una comunicazione del maggio scorso – che negli anni precedenti non erano stati riscontrati problemi simili e non era mai stato necessario creare un fosso di scolo per gestire le acque meteoriche".

Cardinali, tra l’altro, tiene a sottolineare che i problemi non sono solo i suoi: "Si forma un acquitrino costante anche lungo la strada pubblica – racconta –, melodorante e pieno di zanzare. E lo sversamento rende instabili la scarpata e le querce secolari che danno sulla strada. Di questo passo rischiano di cadere". Ma allora chi se ne deve occupare? È qui che inizia il corto circuito istituzionale. "Secondo il Comune di Pesaro – racconta Cardinali –, anche se lo scarico è nel territorio comunale, l’autorizzazione all’allaccio l’ha data Tavullia, che quindi deve farsi carico della verifica del sistema di smaltimento". Questo significherebbe fare interventi molto onerosi per lo spostamento dei tubi. "Non lo so – incalza Cardinali –, spetta all’amministrazione individuare soluzioni per evitare ulteriori danni al mio terreno. Perché questa situazione non si è certo creata per responsabilità mia, quindi non capisco perché debba essere io a patirne. Eppure i Comuni di Pesaro e Tavullia da anni si danno la colpa a vicenda disinteressandosene. La considero davvero una forma di prevaricazione, avevo anche pensato di rivolgermi a un centro antiviolenza perché davvero non ne posso più".

Va dato atto che i tecnici comunali e gli agenti di Polizia locale di Pesaro hanno effettuato sopralluoghi negli scorsi mesi ispezionando le caditoie, controllando gli impianti del vicino (compresa la piscina) e dando mandato all’Arpam di verificare di che natura fossero le acque di scarico fuoriuscite dalle tubazioni. Tutta una serie di indagini, anche accurate, dalle quali però non sono finora emersi atti concreti. Come, ad esempio, lo spostamento di un tubo di scarico.