Il paradosso del ’teatrino’ di Novilara: "Siamo a una svolta, il parco riaprirà"

Uno spazio verde di proprietà comunale, dunque pubblico, ma a cui si accede da una abitazione privata, suonando al campanello e chiedendo le chiavi al padrone di casa, anzi, alla padrona di casa, la consigliera comunale Francesca Tommasoli. Un paradosso, raccontato su queste pagine, che riguarda il territorio di Novilara, dove insiste un parco che i residenti chiamano ’teatrino’.

La vicenda sarebbe però giunta a una svolta. E’ quando afferma in una nota l’assessora Mila Della Dora: "Abbiamo presentato un nuovo elaborato che segue le indicazioni della Soprintendenza; ci auguriamo un riscontro positivo". Della Dora parla di "un’accelerazione della giunta Biancani", ripercorrendone i punti principali: "Un mese fa – racconta – abbiamo presentato un progetto per poter riaprire questo spazio verde e siamo in attesa del parere della Soprintendenza". Il giardino è circondato da un muro di contenimento (lungo le vie Rossi, Pettinari, Ricostruzione): "A maggio 2024 – prosegue Della Dora – abbiamo ricevuto il diniego della Soprintendenza allo studio di fattibilità fatto per il ripristino dell’ingresso tamponato al “teatrino”, che rappresenta l’unico modo per rendere accessibile, e quindi fruibile, quest’area pubblica nel cuore di Novilara. Dopo la risposta del Comune al diniego e ulteriori sopralluoghi, la situazione, rimasta in stallo, ha subito un’accelerata con l’insediamento della giunta Biancani che ha incontrato la Soprintendenza andando di persona ad Ancona, per definire una strategia progettuale condivisa. Era l’unico modo per superare i problemi che ogni volta non ci consentivano di procedere per “aprire” questo scrigno verde".

A quel punto "si è trovata subito una condivisione di intenti e collaborazione, di cui ringraziamo la Soprintendenza. Con le indicazioni ricevute, il Comune ha definito il progetto, presentato circa un mese fa. Ora siamo in attesa dell’approvazione". I tempi sono di almeno 90 giorni. Della Dora precisa che "Il progetto del valore di 40mila euro prevede, oltre all’apertura di un nuovo accesso al “teatrino” anche un intervento di “cuci e scuci” sul muro che è fuori asse. Una volta ricevuto l’ok dovremmo individuare le risorse, stanziarle e poi procedere con le lavorazioni di questo intervento che è stato uno dei primi temi affrontati dall’assessorato alle Manutenzioni appena insediato".