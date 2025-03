"Il parcheggio multipiano?. Ecco dove farlo"

"Ogni grande decisione che riguarda la città dovrebbe nascere dal confronto con i cittadini, cioè con chi vive il territorio ogni giorno. Ecco perché, quando si è iniziato a discutere della costruzione di un nuovo parcheggio multipiano, ho sentito la necessità di coinvolgere direttamente la comunità per capire quali fossero le reali esigenze di mobilità e vivibilità urbana". Parole di Giovanni Dallasta, consigliere comuale e regionale di Forza Italia.

"Il sindaco Andrea Biancani ha proposto come collocazione piazzale Carducci – prosegue – un’area strategica ma molto vicina al centro storico. Questa scelta ha suscitato diverse perplessità. Ho ritenuto quindi fondamentale avviare un confronto diretto con i cittadini attraverso un sondaggio sui social, ponendo loro una semplice domanda: qual è, secondo voi, la posizione più adatta per un parcheggio multipiano? Le risposte hanno mostrato un chiaro orientamento: la soluzione più apprezzata è quella dell’area dietro la stazione ferroviaria. Questa scelta presenta numerosi vantaggi: si tratta di una zona che necessita di riqualificazione, non grava sul traffico del centro e può essere facilmente collegata alle aree nevralgiche della città attraverso un potenziamento del trasporto pubblico".