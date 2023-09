Il parco della droga. Spaccio in diretta sotto gli occhi di tutti: "Ogni giorno è così"

"Ah siete tornati anche voi del Carlino, benvenuti a drogaland, lo spaccio a cielo aperto". Ci accoglie così uno dei residenti di via Cimarosa sulla quarantina, che abita poco distante dall’ingresso del Parco. Chiede cortesemente di evitare foto, nome e cognome. Lo chiameremo Mario, questo residente, nome fittizio: "Sa, qui abbiamo un certo timore – spiega – questi ragazzi di colore che sono tornati a popolare il parco vendendo droga tutti i giorni, sono gente che vuole lavorare in pace. Sono spacciatori educati, gente che fa il suo mestiere senza infastidirti se tu li lasci stare. Se invece provi a ficcare il naso diventano nervosi. Così io al parco non ci vado più e nemmeno i miei figli", chiude con amaro sarcasmo. Suoniamo al campanello di un civico vicino. Scusi, ma lei lo spaccio lo vede? "Tutti i giorni", risponde Alessia, altro nome fittizio, signora sulla sessantina che frequenta il parco con le amiche, anzi frequentava: "Venga, venga con me" e ci accompagna all’ingresso del Miralfiore: "Li sente come litigano gli spacciatori, sente le loro urla? Se fa quattro passi verso il bosco vede solo ombre perché qui gli alberi non li hanno tagliati ancora, come fatto in passato".

E indica la nuova zona di spaccio: il quadrilatero che lambisce l’area giochi dei bambini e si estende fino all’entrata verso i palazzi. Arriva un signore con il cane: "Ne vedo di tutti i colori, scusi il termine, non voglio essere razzista, ma davvero c’è gente di tutti i tipi compreso la gente locale che entra per acquistare droga". Un signore sulla cinquantina in pausa pranzo salta il fosso con la sua bici come in una gimkana, plana nel vialetto del bosco pedalando fino a incrociare un ragazzo di colore che gli viene incontro. Il signore con il cane fa marcia indietro e va verso la strada asfaltata che taglia il parco, mentre i due ai margini del bosco si scambiano qualcosa: dose? Denaro? L’area è ormai fuori controllo. Non resta che uscire dal parco e imboccare via Cimarosa dall’altra parte, lungo la via chiusa parallela a via Solferino. Qui c’è una rotatoria. Testimoni che abitano nei paraggi raccontano: "Volete sapere cosa è accaduto ultimamente? Un signore rientrava con il cane e ha visto una ragazzina piegata in due dal dolore a terra. Poteva essere nostra figlia, una ragazzina faccia pulita e vestita per bene. Aveva forti fitte, aveva assunto droga probabilmente. Poco dopo abbiamo visto arrivare i carabinieri e l’ambulanza". Altri residenti della zona raccontano episodi simili ormai quotidiani: "Abbiamo visto due persone fermarsi in via Cimarosa e fare il palo per proteggere altre due persone che invece sono entrate nel bosco fitto, c’era una ragazza assuntrice, salvo poi scappare poco dopo quando è arrivata una pattuglia della Guardia di Finanza con i cani. Qui è tutto come prima, la retata dei mesi scorsi non è servita a niente, senza una legge che espella i delinquenti le forze dell’ordine possono fare poco. Manderei nel parco i nostri parlamentari a trattare con gli immigrati spacciatori, chissà che non facciano leggi serie per risolvere davvero il problema. Ah, a proposito, non scriva il mio nome, qui è un’ariaccia". Ci mancherebbe.

d.e.