Il parco delle stelle: Celestini, Concato e non solo

di Leonardo Damen

Dal 29 luglio al 9 agosto torna il Festival Miralteatro d’Estate, cartellone giunto alla sesta edizione che trasforma l’anfiteatro del Parco Miralfiore in un palcoscenico sotto le stelle. Dieci appuntamenti fra teatro, musica e narrazione, in un cartellone che unisce artisti locali e nomi di richiamo nazionale.

L’iniziativa è promossa da Comune di Pesaro e AMAT, con la partecipazione del Coro Filarmonico Rossini e del Teatro Accademia. "Un’esperienza che prende sempre più la forma di un vero e proprio festival" sottolinea Gilberto Santini, direttore di AMAT. Per il sindaco Andrea Biancani: "il Parco Miralfiore è una grande risorsa cittadina e lo vogliamo sempre più vissuto. Accanto al teatro amatoriale abbiamo coinvolto artisti riconosciuti a livello nazionale e internazionale. Un’occasione per i pesaresi e per tutti coloro che visitano la città". Daniele Vimini, vicesindaco e assessore alla cultura, spiega che il calendario è stato strutturato per integrarsi al meglio con gli altri appuntamenti estivi in programma: "Con il ritorno in città di Popsophia abbiamo slittato il periodo del festival in avanti.

Un programma ricco nei nomi e nei temi che va a impreziosire l’offerta culturale tra la fine degli eventi in piazza e l’inizio del ROF". Si inizia il 29 luglio con un progetto per parole e musica di Elio Germano e Teho Teardo tratto dal capolavoro di Pier Paolo Pasolini "Il sogno di una cosa". Il 31 luglio spazio al dialetto e al Teatro Accademia con "Imbroj, Pàpol e confètt", testo e regia di Franco Ferri. Il 1° agosto ritorna a Pesaro Ascanio Celestini, nell’ambito di TAU Teatri Antichi Uniti, con "Le nozze di Antigone", testo dello stesso autore, ambientato fra fascismo e dopoguerra, accompagnato dalla musica di Gianluca Casadei. Il 2 agosto, di nuovo il Teatro Accademia con "Un gir in gir", commedia che attraversa la storia di Pesaro dai Piceni a oggi. Il 3 agosto le voci del Coro Filarmonico Rossini dirette da Federico Raffaelli e il folk dei Del Barrio si uniscono nello spettacolo "Noche Criolla. Musiche d’Argentina".

Musica, teatro e danza in un omaggio al repertorio di Ariel Ramirez. Il 4 agosto, in scena il fascino di Fabio Concato con "Altro di me tour", progetto originale che pesca piccoli e grandi capolavori dalla lunga carriera del cantautore. Il 5 agosto, serata speciale per ricordare Paolo Benvegnù con "Piccole fragilissime note", che riunisce l’Orchestra Multietnica di Arezzo, lo storico gruppo musicale del compianto cantautore e la presenza speciale di Neri Marcorè. "Una serata importante - ricorda Santini - per ricordare un’artista a cui siamo profondamente legati e che verrà aperta dal duo Unadasola".

Il 6 agosto, Giovanni Scifoni dedica il suo monologo alla figura di San Francesco e alla potenza ancora attuale del messaggio del frate d’Assisi.

L’8 agosto spazio alla compagnia Teatro Batuffolo che presenta "Cendrella", comica rivisitazione in chiave pesarese della celebre fiaba. Chiusura il 9 agosto con Amedeo Minghi in "Anima sbiadita", concerto con orchestra e quartetto d’archi. Il celebre autore ripercorrerà nuovi brani e classici dal suo repertorio. Inizio spettacoli alle ore 21.15.

Prevendite presso la biglietteria del Teatro Rossini (fino al 14 giugno), del Teatro Sperimentale (dal 25 giugno) e su vivaticket.it.