Il parco spacca la giunta I Verdi contro Belloni: "Stop ingresso selvaggio nell’Oasi naturalistica"

Forti contrasti di verde all’interno della giunta comunale. Causa del contendere: la gestione del parco Miralfiore da parte dell’assessore al verde pubblico Belloni, con relative truppe al seguito. Europa Verde-Verdi Pesaro, il partito che esprime l’assessore all’ambiente Maria Rosa Conti, in un documento firmato dall’esecutivo comunale e provinciale (Adriana Fabbri e Giulio Lonzi), "chiede all’amministrazione comunale di sospendere immediatamente l’ingresso selvaggio nell’area naturalistica e di ripristinare il percorso virtuoso iniziato 20 anni fa". "L’area naturalistica – evidenziano – ha l’obiettivo di unire attività ricreative, educative e di rispetto per l’ambiente. Il progetto permette di condurre ricerche, osservazioni e studi. Questo è ciò che è scritto nel sito del Comune. L’amministrazione è stata virtuosa fino a inizio 2000, investendo e costituendo un’area specifica di livello naturalistico. Un esempio di virtuosità, precursore di una visione politica di rilievo sociale e ambientale. Oggi che più che mai abbiamo bisogno di preservare gli ecosistemi naturali, come richiede l’Agenda 2023, l’amministrazione comunale che ha la gestione diretta del Parco mette invece in atto azioni che ci portano a notevoli passi indietro". "L’area naturalistica rappresenta un ripristino ambientale di successo: recintata e protetta, solitamente non accessibile al pubblico, se non tramite visite con guida ambientale fino a febbraio 2023, una volta al mese e con piccoli numeri".

Questo per la "notevole rilevanza del sito, nel quale, come evidenziano i censimenti 2022, sono stati rilevati decine di nidi di marangone minore, garzetta, airone guardabuoi, airone cenerino, oltre a centinaia di esemplari protetti. Sito inserito dalla Regione nella lista delle aree umide e parte del programma internazionale di monitoraggi IWC degli uccelli acquatici svernanti". Di qui la richiesta di Europa Verde di bloccare gli ingressi al pubblico fino a quando non vi sarà una regolamentazione e un supporto di specialisti naturalisti del settore, poiché questo modo di procedere ha comportato gravi danni e se non si interviene in tempo da parte dei Carabinieri forestali e della stessa Regione si assisterà alla devastazione dell’area su cui lo stesso Comune di Pesaro aveva molto investito".

Sulla questione intervengono anche i consiglieri della Lega (Andrea Marchionni, Dario Andreolli e Francesco Totaro), secondo cui "sul parco Miralfiore la giunta è confusa e divisa, con contrasti interni alla maggioranza, dopo che la gestione è passata da Aspes al Comune. Sbagliato il litigio permanente con le associazioni ambientaliste, con cui occorre un confronto costruttivo". La Lega si chiede: "E il sindaco Ricci da che parte sta?"

Intanto l’assessore Belloni, imperterrito, annuncia per domenica 2 aprile nuove visite pubbliche nell’area naturalistica dei laghetti, a piccoli gruppi con accompagnatore, "per ammirare la fauna che popola il parco".