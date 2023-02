Il Passo della Contessa tornerà percorribile prima di Natale

Il Passo della Contessa chiuderà dopo Pasqua per la sostituzione del viadotto nei pressi di Gubbio e non sarà interdetto al traffico per 12-18 mesi come inizialmente paventato, ma tornerà trafficabile prima di Natale. Lo hanno annunciato l’assessore regionale alle Infrastrutture, Francesco Baldelli, e il direttore operativo di Anas Italia, Matteo Castiglioni, ieri.

La conferenza si è tenuta nella sede di Confcommercio Pesaro Urbino che, tramite il direttore generale Amerigo Varotti, aveva sollecitato un interevento di Baldelli "perché una chiusura prolungata e imminente avrebbe rappresentato per le imprese della provincia un dramma enorme". Secondo l’assessore, c’è stato un "difetto di comunicazione da parte di Anas: sembra che dalla parte umbra non si fosse ritenuta quella strada essenziale per la nostra viabilità. Forse, però, esso è motivato anche dal fatto che la nostra Regione, prima del masterplan per le infrastrutture stilato da noi nel 2021, non avesse dichiarato strategica l’arteria. L’indice di degrado del viadotto è massimo e questo mostra un’assenza di manutenzione. Dopo la sostituzione dei viadotti a rischio, chiederemo la continuazione dell’adeguamento dell’opera e Anas, nei prossimi piani industriali, prevederà 60-70 milioni di investimenti. Per dimezzare i tempi, consegnando un viadotto rigenerato entro Natale, e salvaguardare le festività pasquali, avevamo chiesto loro di fare doppi o tripli turni di lavoro. Inoltre, abbiamo chiesto di occuparsi della segnaletica che indichi in maniera chiara le strade per raggiungere i centri e di prevedere ristori per le famiglie che usufruiscono del trasporto scolastico verso Gubbio, con la percorrenza che aumenterà di 15 minuti a tratta. Anas le ha accolte tutte".

Sarà il valico di Scheggia il percorso per il trasporto pubblico, con Adriabus che ha garantito la prosecuzione del servizio, mentre i mezzi pesanti seguiranno una tratta più tortuosa. "Evidentemente abbiamo sottovalutato l’esigenza strategica del corridoio - ha commentato Castiglioni, scusandosi -. Il viadotto, tornato di nostra competenza nel 2018, ha il massimo indice di degrado, perciò dovremo smontarlo e lo sostituiremo con strutture in acciaio, più leggere, dandogli una vita più lunga. Abbiamo consegnato i lavori e prima di Pasqua faremo le prime tre attività: appena definita, comunicheremo la data di partenza. Contemporaneamente, svolgeremo i lavori alla galleria connessa e ci impegniamo a procedere velocemente con l’interevento in corso nel tratto presso Cantiano".

Nicola Petricca