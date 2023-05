Il pasticcio in commissione

La delibera di variazione di bilancio su Interquartieri e nuova Federiciana rischia di approdare in consiglio senza passare per la commissione bilancio, nonostante il tentativo dei consiglieri del Pd (Agnese Giacomoni e Giovanni Clini) e di Insieme è Meglio (Filippo Borioni) di richiedere la sua convocazione per oggi pomeriggio. Sembra che il parere della commissione sia solo consultivo e non vincolante. "In realtà – fa notare il presidente di M5S, Giovanni Fontana – il regolamento su questo punto non è affatto chiaro, sono anni che lo facciamo presente alla maggioranza ma non siamo mai stati ascoltati". La precedente seduta della commissione bilancio del 26 maggio non è stata dichiarata valida per la mancanza del numero legale, ma il presidente Fontana, ha 5 giorni di tempo per convocarla nuovamente.