Il Patrono a suon di cultura. Mostre e musei aperti

Festa del patrono San Terenzio e festa della città con musei e mostre aperti per un viaggio tra arte, storia, contemporaneo e Rossini. In particolare ai Musei Civici, la tavola di Giovanni Antonio Bellinzoni da Pesaro che costituiva il coperchio del sarcofago del santo, in questo caso non più vestito da guerriero ma giovane in ricche vesti con un libro e la palma del martirio. Aperti al pubblico (ingresso gratuito) il Museo Diocesano e la chiesa del Nome di Dio. Porte aperte a Casa Rossini. Al Museo Nazionale Rossini ingresso gratuito per i residenti di Pesaro e comuni limitrofi; info Sistema Museo 0721 1922156. Chi invece vuol conoscere la storia della città dal punto di vista della sua marineria, potrà visitare il Museo della Marineria Washington Patrignani. Per chi coltiva la passione per i motori c’è il Museo Officine Benelli. Nel cuore del Parco San Bartolo, mercoledì 24 settembre tappa a Villa Imperiale (info e prenotazioni 338 2629372). Doppia proposta a Palazzo Mosca: Nino Caffè – Tra naturalismo e satira: a cinquant’anni dalla morte, l’esposizione celebra ‘il pittore dei pretini". Nella falegnameria recuperata, "Alberto Barbadoro – Senza rumore". A Casa Rossini, Saletta Osmilde Gabucci e Museo Nazionale Rossini, ‘Il Viaggio a Reims: 1825-2025’. Alla Galleria Rossini ‘Contrasti architettonici tra antico e moderno’ la mostra con gli scatti dei soci del Foto Club Pesaro. Al Museo della Marineria, l’esposizione fotografica ‘Il micromondo della sabbia’. ma. ri. to.