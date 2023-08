Il Pd a Villa Fastiggi Via alla Festa dell’Unità

Arriva settembre e gli esponenti sopravvissuti alla pluriennale crisi del Pd escono finalmente dal letargo. Non solo sul tema della Sanità recentemente maltrattata dal centro destra di governo dopo gli anni dei casini Pd. Con la mobilitazione per difendere il San Salvatore dagli ulteriori ridimensionamenti post elettorali, ma anche con la ripartenza delle Feste dell’Unità. Sarà un caso ma la sovrapposizione riguarda da una parte la sezione di Villa Fastiggi e dall’altra la sezione di Vallefoglia. Sarà sicuramente un caso ma il doppio Stefano Bonaccini del 1 settembre alle Feste dell’Unità di Villa Fastiggi e del Parco Volponi di Montecchio non servono a rendere meno divisivo l’ambiente dei Democrat. Il governatore della Regione Emilia Romagna sarà a Villa Fastiggi venerdì sera 1 settembre alle ore 21.30 con la segretaria regionale Chantal Bomprezzi e la segretaria provinciale Rosetta Fulvi. Intervistato da Luca Fabbri dell’agenzia Dire. Mentre nel pomeriggio sarà a Vallefoglia con lo stesso intervistatore alle 18.30. A Villa Fastiggi si comincia però oggi, alle 21.30 con un tributo a Mirko Bertuccioli (Zagor) e alle canzoni dei Camillas. Si prosegue domani, alle 19.30, con la presentazione di un progetto originale per la Capitale italiana della Cultura della sezione con l’Arci e il maestro Paolo Icaro. Giovedì invece Matteo Ricci e Andrea Nobili faranno il punto sul bilancio del Comune. Prima di Bonaccini, venerdì pomeriggio Alessia Morani, Andrea Biancani e Manuela Bora parleranno dei ritardi della Regione su fondi europei, cultura e investimenti. Mentre Luca Ceriscioli, Alessandro Bogliolo, Paolo Pascucci, Andrea Orazi e Chiara Croce parleranno di come l’intelligenza artificiale cambierà la nostra vita. Domenica 3 il finale col Pd di Cesena, il sindaco di Cantiano e i parlamentari marchigiani su "Cambiamento climatico e alluvioni".