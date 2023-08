Il Pd chiama a raccolta i cittadini Maggioli: "Pronti per le elezioni"

Da quando si è riaperta la sezione del Pd con un rinnovato consiglio direttivo, torna ad essere più incisiva l’opposizione nella attività politica locale. Il nuovo gruppo si pone l’obiettivo di ristabilire e rafforzare un dialogo proficuo ed efficace tra cittadini e territorio. "Siamo molto orgogliosi di poter annunciare che a settembre avrà luogo il congresso di circolo con l’elezione del direttivo e del nuovo segretario – afferma la coordinatrice del gruppo Sandrina Maggioli – perché questo per noi è come un saluto alla comunità, un benvenutobentornato a tutti coloro che sentono il bisogno di manifestare le proprie idee, le necessità e i dubbi. Siamo a disposizione della popolazione perché ancora è possibile cambiare e migliorare quello che non va, se uniamo le nostre forze. Noi ci crediamo! Vogliamo che sia ben chiaro a tutti cosa faremo, a cominciare dalla proposta di un’Agenda Democratica vera, che vorremmo far vivere ai nostri cittadini. Il nuovo Pd di Cagli è una forza che si oppone ad una destra di cui il gruppo sottolinea limiti, fallimenti, immobilità ed egoismi. L’alternativa è quella di persone competenti e concrete, capaci di stabilire con la comunità un dialogo trasparente. Le prossime amministrative saranno una bella sfida: noi ci presenteremo con le carte in regola, forti di un programma serio per salvare la nostra città che è ormai lasciata alla deriva. Le varie problematiche sono sotto gli occhi di tutti e noi siamo pronti ad affrontarle con impegno costante e volontà di risoluzione. Abbiamo partecipato ad incontri e dibattiti in primis la nostra preziosissima sanità auspicando servizi di qualità. Poi c’è l’importante questione della Pedemontana fino a Cagli rispettando il progetto originale di cui siamo stati noi i promotori con un incontro. Presto organizzeremo un’assemblea pubblica per capire la sorte del nostro territorio a un anno dall’alluvione dove ancora non hanno minimamente messo mano a nessun tipo di ricostruzione. Vogliamo anche riportare l’attenzione sulla scuola, spazi adeguati per i giovani. Il nuovo gruppo si pone l’obiettivo di ristabilire e rafforzare un dialogo proficuo ed efficace tra cittadini e territorio e altro tema che ci tocca profondamente è il decoro urbano, così come spazi sociali per i giovani. Il nuovo gruppo si pone l’obiettivo di ristabilire e rafforzare un dialogo proficuo ed efficace tra cittadini e siamo pronti ad accogliere ed ascoltare tutti quelli che riconoscono questi problemi, che non li accettano più e vogliono risolverli: aspettiamo iscritti vecchi e nuovi, giovani preoccupati per il futuro della loro città e tutta la cittadinanza pronta a mobilitarsi con noi per lottare in questa grande sfida. per costruire a Cagli insieme una alternativa per un modello di comunità migliore!".

ma. ca.