Il Pd: "Da Ippaso accuse politiche". Ligurgo ribatte: "Siamo apartitici"

La crisi del commercio e il botta e risposta tra Davide Ippaso, direttore di Confesercenti Pesaro e l’assessora alle attività Economiche, Francesca Frenquellucci che ha tenuto banco nei giorni scorsi, continuano a scaldare il dibattito cittadino. "Non è più accettabile che dirigenti di associazioni di categoria che si candidano alle elezioni continuino a parlare a nome delle imprese senza distinguere il proprio ruolo politico da quello istituzionale – aveva detto l’altro ieri Andrea Salvatori, consigliere comunale Pd che interviene sposando la linea dell’assessora pentastellata –. Un’associazione deve rappresentare tutti i propri iscritti, non un partito. In questi anni – aggiunge - l’assessorato alle Attività economiche ha dimostrato di essere al fianco delle attività locali sostenendo i centri commerciali naturali con contributi annuali, promuovendo bandi per riempire i locali sfitti, adottando regolamenti mirati (come a Baia Flaminia) ed investendo in eventi di qualità". Ad avere competenza diretta in materia, spiega Salvatori sono però "Regione e Governo– aggiunge –. Per questo mi stupisce che chi oggi critica l’amministrazione comunale non utilizzi la propria influenza politica per chiedere alla Regione di varare una legge di sostegno al commercio di prossimità".

Per rispondere al nuovo attacco diretto a Davide Ippaso, interviene a difesa Alessandro Ligurgo, direttore provinciale Confesercenti: "Stupisce l’alzata di scudi che si è levata contro Ippaso reo di aver ribadito l’ovvio – dice – cioè che il commercio in città è in crisi, il centro subisce una progressiva desertificazione, servono più concertazione e nuove strategie". E chiarisce: "Confesercenti è apartitica. I nostri associati sono di destra e di sinistra e alle ultime regionali abbiamo avuto componenti di giunta e di direzione candidati in entrambi gli schieramenti. Confesercenti è libera e non metteremo mai il bavaglio a nessuno". Ligurgo si sofferma infine su una affermazione in particolare di Andrea Salvatori: "Il consigliere chiede ad Ippaso di intervenire politicamente con la Regione: ma non dovevamo tenere i ruoli distinti? – si chiede ironicamente –. Il compito di interfacciarsi con le istituzioni è della Confesercenti provinciale, regionale e nazionale e continueremo a farlo al di là del colore politico. Intanto però il commercio in città è fermo e il centro storico soffre".

