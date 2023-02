"Il Pd dell’entroterra si interroga sul futuro"

Con le primarie di domenica, il Partito democratico non sarà chiamato solo a scegliere il nuovo segretario nazionale, ma anche a decidere che tipo di partito intenda diventare. Questo è il pensiero di Monica Scaramucci, assessore del Comune di Fermignano e presidente dell’Assemblea provinciale del Pd, che spiega: "Avevamo bisogno di una riflessione su ciò che vogliamo essere e di capire la nostra identità e i nostri valori, cosa su cui, dal 2006 a oggi, ci siamo focalizzati poco – spiega –. Negli ultimi tempi siamo visti come una forza politica che ha perso capacità d’ascolto, ora vogliamo un partito il più aperto possibile, che riprenda il rapporto con cittadini, welfare e mondo del lavoro. La seconda riflessione è che, se non rendiamo i nostri iscritti parte attiva delle decisioni, è ovvio che essi, pian piano, si allontanino. Sono mancati momenti di confronto, per i quali era fondamentale la vita dei circoli, e la dirigenza nazionale ha preso decisioni senza capire le esigenze che venivano dal basso. Serve anche nuova linfa e un ruolo predominante devono averlo i giovani, non, però, rottamando il passato: devono capire di avere la fiducia di chi è attivo da tempo, ma senza bisogno di allontanare nessuno".

Il voto sarà aperto anche ai non iscritti al Pd e i due candidati alla segreteria nazionale sono Stefano Bonaccini ed Elly Schlein. Scaramucci sostiene il primo ed è inserita, per il Collegio Ancona - Pesaro e Urbino, nella lista di candidati a lui connessa per l’Assemblea nazionale del partito. In aggiunta, si voterà per la nuova segretaria del Pd regionale, scegliendo tra Chantal Bomprezzi e Michela Bellomaria, un ruolo nelle Marche scoperto sin dall’uscita di scena di Govanni Gostoli, dopo le elezioni 2020, e la nomina di un commissario da Roma. "Se a livello nazionale dobbiamo lavorare su temi come lotta al precariato, servizi, parità salariale tra uomo e donna, ambiente e la creazione di un partito che faccia una seria opposizione alla destra, sul piano locale l’obiettivo si discosta poco – prosegue Scaramucci –. Siamo molto divisi e Roma non ci ha permesso di fare un congresso di confronto perché c’era paura che diventasse di scontro. Fortunatamente, i giovani che si sono dati da fare, ma l’assenza del partito si è sentita. Per questo vedo di buon occhio la candidatura di Bomprezzi, amministratrice qualificata, perché non è autoimposta, ma frutto del lavoro di un gruppo di giovani che vedeva il PD fermo da anni. Nelle Marche abbiamo bisogno di un partito forte, perché anche qui c’è un vento di destra, che vediamo in questioni come la sanità, in cui non c’è il passaggio in positivo che la maggioranza sbandierava in campagna elettorale, ma un peggioramento, come le infrastrutture, con la questione Fano - Grosseto ancora aperta, come la scuola, per cui si paventa un ridimensionamento degli istituti comprensivi. Perciò, anche qui, è importante che ci sia un Pd solido per cominciare a pensare all’alternativa da proporre nel 2025, ricreando una classe dirigente che sappia superare divisioni e personalismi".

Nicola Petricca