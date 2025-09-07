"Il Pd deve chiarire dove mettere la Provincia"

"La proposta di fare di Urbino la sede della Provincia ha toccato un nervo scoperto e la reazione di Federico Scaramucci lo dimostra: nervosa, evasiva, piena di attacchi personali e priva di contenuti concreti". A dirlo è Andrea Pazzaglia, candidato alle regionali con Civici Marche, che controreplica al candidato del Partito democratico. Insieme ad Alessandra Fabbri, Pazzaglia aveva proposto uno spostamento della Provincia a Urbino e ora rilancia: "Non stiamo chiedendo un “distaccamento“, ma che Urbino diventi la sede istituzionale della Provincia. È una proposta seria, equilibrata, che serve a correggere anni di squilibri territoriali. Chi tenta di ridicolizzarla evidentemente preferisce non disturbare chi ha sempre centralizzato tutto su Pesaro. Nel 2014, il Parlamento approvò la Legge Delrio, che trasformò le Province in enti di secondo livello, privi di risorse, poteri e rappresentanza democratica. Una scelta precisa, firmata dal Pd. A seguito della legge fu chiuso il distaccamento di Urbino. Una decisione che non è minimamente riconducibile al sindaco Maurizio Gambini. Se oggi Scaramucci cerca responsabilità, farebbe bene a guardare in casa propria, visto che quella scelta fu presa da un sistema di potere interamente targato Pd, che controllava il governo nazionale, regionale e provinciale. E non è un caso che lui e Matteo Ricci fossero tra i principali sostenitori della linea politica di Matteo Renzi: la stessa che ha prodotto la Delrio e lo svuotamento delle Province. E a Urbino? Scaramucci era pronto a candidarsi proprio con quel Pd che stava depotenziando le Province e l’entroterra. Chi oggi si erge a difensore delle aree interne, ieri era rimasto in silenzio quando c’era da difenderlo davvero. E sia chiaro: nel 2014 io non facevo politica, sono entrato in Consiglio comunale nel 2019, mentre Alessandra Fabbri è alla prima candidatura. Perfino sugli stipendi degli amministratori urbinati si alimentano polemiche strumentali, ignorando che l’adeguamento sia previsto dalla legge nazionale del 2022, fatta su proposta dell’Anci e firmata dall’allora presidente Antonio Decaro (Pd)".

A questo punto, Pazzaglia chiede al partito di chiarire le proprie posizioni: "Il Pd – e Scaramucci in particolare – sono o no favorevoli a ridiscutere, con Pesaro, la localizzazione della sede della Provincia? Perché, nel suo articolo, l’unica cosa evidente è il tentativo di sviare il dibattito. E allora la domanda va posta ai cittadini di Urbino e del Montefeltro: da quando il Pd è diventato il partito dei mentitori seriali è migliorato o peggiorato?".

n. p.