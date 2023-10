Il Pd è molto critico:: "Il futuro è nebuloso"

Anche il Partito democratico di Urbino commenta favorevolmente le novità della senologia dell’ospedale id Urbino: "Nei giorni scorsi abbiamo appreso una buona notizia per Urbino e tutto l’entroterra. La Breast Unit riparte ad Urbino in Hub e Spoke con l’ospedale di Fano e il dottor Cesare Magalotti ne è il responsabile. Il tutto è stato ristabilito con la determina del 29 settembre da parte della direttrice generale dell’Ast Pesaro Urbino Nadia Storti. Questa la buona notizia, ma quale futuro ci aspetta?".

Insomma i democratici ora chiedono quali saranno le prossime mosse per la sanità urbinate. "Siamo di fronte ad un futuro quanto meno nebuloso, infatti il Governo ha ridotto la dotazione economica per la sanità, lo stesso Pnrr è stato “tagliato“ proprio in questo settore, e a livello regionale non sembra si viaggi verso un futuro migliore. Le promesse elettorali non si stanno concretizzando, il piano sanitario regionale fa acqua da tutte le parti, la Lega ha cercato un rimpasto della Giunta regionale proprio partendo dall’assessore alla sanità ma il tutto ha portato solo ad un nuovo sottosegretario tecnico. Le risorse necessarie al mantenimento dei servizi minimi non ci sono, il personale ospedaliero è sempre più sfruttato, le liste di attese sono diventate lunghe. Si è scelto di sopperire alle carenze con il privato con sempre più cooperative all’interno delle strutture sanitarie – rimarca il segretario Giorgio Ubaldi –. Lo stesso ospedale di Pergola sarà operativo solo grazie ai privati a costi superiori. Basti pensare a quello che succede nei Pronto Soccorso nonostante l’impegno dei medici e degli infermieri interni, alla medicina d’urgenza e alle carenze in tanti reparti dell’ospedale di Urbino".

Dopo i commenti favorevoli sulla senologia, l’affondo e i dubbi. "Torniamo alla Breast Unit, perché ci sono voluti tutti questi mesi per arrivare ad una soluzione che era sotto gli occhi di tutti sin dal primo giorno? Siamo sicuri di raggiungere il numero minimo di interventi necessari per poter mantenere l’attività della Breast Unit a Urbino dopo i mesi di fermo? Ma la cosa che più ci salta agli occhi è quello che ha fatto, o meglio non ha fatto, la Giunta comunale. È sotto gli occhi di tutti il silenzio assordante degli ultimi mesi. Forse bisognerebbe dire c’è mai stata la volontà di difendere la sanità urbinate e di tutto l’entroterra? Noi del Pd continueremo a vigilare e a portare alla luce le carenze, i ritardi, i cambi di rotta. Come abbiamo fatto in Regione attraverso i nostri rappresentanti, con il presidio davanti all’ospedale di Urbino".

