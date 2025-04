"Il Pd è per la ferrovia? Voti il nostro piano"

Sarà la frizzante aria di primavera, ma finalmente anche Ricci si sveglia dal lungo letargo, suo e del Pd, sulle infrastrutture ferroviarie. Invoca un collegamento Urbino-Fabriano per intercettare la direttrice veloce verso Roma, compiacendosi della riapertura della linea Pergola-Fabriano ottenuta, piccolo dettaglio che trascura, grazie alla determinazione dalla Giunta Acquaroli. Dov’era quando nessuno nel suo partito mosse un dito per riattivarla dopo la chiusura nel 2013? Una bella inversione rispetto a quanto dichiarava nell’aprile del 2022, di non perdere tempo in “chiacchiere nostalgiche su treni che non torneranno mai più“. I treni ritorneranno e grazie alla riattivazione turistica da noi voluta, una mossa che ha determinato la realizzazione di una serie di interventi tecnici e tecnologici per ammodernare la linea tra Pergola e Fabriano, propedeutica alla riapertura della linea a fini commerciali per il trasporto pubblico locale.

A rispondere al candidato del Pd per la carica di presidente della Regione Marche è l’assessore alle infrastrutture Francesco Baldelli. "Il tardivo risveglio di Ricci parzialmente ci rincuora – afferma Baldelli –, dall’altro lato, sorridiamo per alcuni esilaranti “colpi di sonno“ del suo partito dimostratosi sempre ostile ai veri investimenti in grado di rilanciare i territori interni anche con le infrastrutture ferroviarie. La visione della Giunta Acquaroli è già nero su bianco nel Piano strategico delle Infrastrutture Marche 2032 per connettere Urbino e i territori interni alla direttrice Roma - Ancona e all’Adriatica su Fano e Pesaro con la realizzazione di un vero e proprio anello ferroviario – conclude –. Siamo contenti di questo risveglio ferroviario del Pd, ora dovrà essere il voto unanime al Piano Infrastrutture Marche 2032 tra poche settimane in Consiglio regionale".