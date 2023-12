Il Pd ha scelto Scaramucci. Ma non lo dice

Potrebbe essere Federico Scaramucci il nome che il Pd proporrà ai propri alleati, al momento di scegliere insieme il candidato sindaco per le elezioni amministrative di giugno. Fonti vicine al partito danno come certa la cosa, dopo una riunione degli iscritti alla sezione urbinate tenutasi venerdì, ma il segretario Giorgio Ubaldi nega che siano state prese decisioni: "Sceglieremo insieme ai nostri circoli il nome da presentare, che si saprà tra una decina di giorni".

Scaramucci, già segretario del Pd urbinate, tra il 2014 e il 2017, e candidato alle primarie del partito per le elezioni amministrative 2014, poi vinte da Maricla Muci, a propria volta non conferma le voci: "Evidentemente, queste fonti sono più informate di me", è l’unica cosa che commenta. "Di nomi per i candidati ne sono emersi vari, ma abbiamo solo votato l’iter da seguire per definire quello che proporremo – spiega Ubaldi –. Andremo nei circoli del Pd a incontrare gli iscritti, parleremo con loro, ne raccoglieremo le istanze e, tra il 9 e il 10 gennaio, decideremo il nostro candidato da presentare alla coalizione. Questo è l’impegno preso con gli alleati, che intendiamo rispettare. Venerdì abbiamo avviato un percorso, per parlare del programma, della coalizione e del profilo del candidato che porteremo al tavolo. Alla riunione c’era una parte dei 170 tesserati del partito, circa 50 persone, con cui si è dialogato fino a tarda sera, anche del fatto che alcuni movimenti nati di recente abbiano chiesto di partecipare al progetto e di comprenderne meglio i contenuti".

Il tipo di candidato che il Pd vuole proporre è una figura "capace, come nel 2019, in grado di concretizzare il programma elettorale e di sviluppare ciò che vediamo per la città – prosegue Ubaldi –. Mario Rosati ha dimostrato di essere all’altezza. Poi, nello sviluppo delle situazioni, forse non siamo riusciti a portare avanti tutto quello che avremmo voluto. Una volta scelto il nostro nome da presentare, ci confronteremo con gli alleati e decideremo insieme chi possa essere, tra quelli proposti dalle varie forze, il candidato migliore. Voglio sottolineare l’importanza di questo tavolo, che sarà centrale nel prendere decisioni condivise dalla maggior parte dei partecipanti alla coalizione".

A proposito delle forze in campo, alla conferenza stampa del 14 dicembre il Pd si era presentato assieme a Sinistra per Urbino, Verdi, ex Articolo 1, M5s e Italia viva, ma ora altri soggetti stanno entrando in gioco: "Si è già aggiunta Sinistra italiana, poi abbiamo preso contatti con il neonato movimento “Urbino bene comune“ e stiamo dialogando con delle associazioni – precisa Ubaldi –. Quello che faremo, però, è soprattutto parlare con i cittadini, per capire cosa si aspettino e creare un progetto credibile. In particolare, dobbiamo recuperare un rapporto di fiducia con loro: questo credo che sia stato un limite della sinistra, negli ultimi anni. Se a giugno si votasse con il sistema maggioritario, per forza di cose ci si presenterebbe uniti sotto a un simbolo civico, ma vogliamo allestire insieme una lista di 16 persone che rappresenti i cittadini. Inoltre, credo che in questi mesi abbiamo già smussato molti angoli, creando un buon feeling tra le forze coinvolte, e che questo si possa riflettere anche sulla scelta del candidato sindaco. Non c’è un muro contro muro, tutti hanno capito che si debba creare una squadra capace di rimettere davvero Urbino in condizioni di poter fare meglio. Bisogna avviare un progetto innovativo, cosa finora mancata: va bene pensare al quotidiano, ma serve anche guardare al futuro, per capire in che direzione spingere la città".

Nicola Petricca