"Il Pd ha tentato di intimidire": "Ma Biancani ora azzeri la giunta"

Tensione politica sul caso Affidopoli dopo le dichiarazioni del Pd contro il consigliere d’opposizione Marco Lanzi. Fratelli d’Italia e Lega rispondono.

Da Roma il deputato Francesco Baldelli parla di "grave tentativo di intimidire un consigliere comunale di opposizione, colpevole solo di aver chiesto chiarezza su una vicenda che, ancora una volta, coinvolge uomini legati al centrosinistra pesarese e al Pd", mentre in Consiglio comunale Dario Andreolli, capogruppo leghista, affonda il colpo: "Biancani deve avere il coraggio di azzerare l’intera giunta, diversamente continuerà ad azzerare non solo la sua credibilità, ma quella dell’intera città".

Il caso scoppia dopo le parole di Lanzi, accusato dai dem di avere messo in dubbio la veridicità di alcune testimonianze rese in Commissione da Massimiliano Amadori. Baldelli respinge l’accusa al mittente: "Lanzi non ha mai affermato che qualcuno abbia mentito. Ha semplicemente evidenziato la contraddizione tra le dichiarazioni rese in Commissione e gli elementi emersi dalle indagini che vedono coinvolto Massimiliano Amadori, già capo di gabinetto dell’ex sindaco Matteo Ricci e ancora oggi parte dello staff comunale. Le parole del consigliere d’opposizione sono state volutamente travisate, con l’unico obiettivo di spostare l’attenzione dal merito delle questioni, tentando di colpire chi non si piega al silenzio. Insomma, siamo di fronte a una sinistra che, invece di fare chiarezza sulle accuse che la travolgono, sceglie di attaccare chi esercita il proprio dovere di controllo e garanzia. Alla paradossale minaccia del Pd pesarese di rivolgersi al Ministero dell’Interno replico che sarò io, quale Deputato della Repubblica, a tornare a interpellare i Ministeri dell’Interno e dell’Economia e delle Finanze per chiedere un approfondimento, non solo sul caso Affidopoli, ma anche, ad esempio, sulla gestione della Fondazione Pescheria, affinché sia fatta piena luce su fondi, affidamenti, rapporti amministrativi e politici".

Poche ore dopo arriva l’altro colpo, stavolta da destra cittadina. Dario Andreolli (Lega) chiede un cambio di passo radicale: "Clima insostenibile e zero credibilità, Biancani azzeri la Giunta. Decisione non più rinviabile. Pesaro non può più permettersi di vivere prigioniera dell’eredità politica e amministrativa lasciata da Ricci. Affidopoli non è solo una questione giudiziaria, che spetta alla magistratura chiarire, ma un nodo politico enorme, mai affrontato davvero da chi oggi governa la città. Garantismo significa prudenza e rispetto, ma non indifferenza. E invece, da mesi, Biancani e l’amministrazione intera fanno finta di nulla".