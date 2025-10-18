Il Pd invece è gelido: "Se il Prefetto dice sì, noi non ci opponiamo"

Il via libera di Andrea Biancani sul progetto ‘Strade sicure’ a Pesaro, dopo la mozione presentata da Fratelli d’Italia (ma non ancora discussa in consiglio comunale), spinge il Pd pesarese a prendere posizione seppur ben più timida di quella del sindaco: "Se la Prefettura dovesse valutare che ci sono i requisiti per richiedere al Governo l’intervento del progetto ‘Strade Sicure’, non ci opporremo – dice Marco Perugini, capogruppo del Pd in consiglio comunale –. Ma la competenza in tema di sicurezza rimane dello Stato. Il 14 ottobre – prosegue Perugini – abbiamo presentato un emendamento per riportare il confronto politico su un piano di responsabilità. Secondo il nostro parere la mozione di Fratelli d’Italia rappresenta un’ammissione di responsabilità da parte di chi, al governo nazionale e regionale, aveva promesso il potenziamento degli organici delle forze dell’ordine e il rafforzamento dei servizi sanitari per la salute mentale e le dipendenze. Invece – spiega il capogruppo del Pd – dopo aver lasciato irrisolte queste criticità, si chiede al Comune di risolvere un problema su cui non ha né competenze né strumenti concreti per intervenire".

Secondo il Pd pesarese i principali problemi che riguardano la sicurezza in città, come lo spaccio e i disagi sociali legati alla tossicodipendenza "richiedono risposte chiare da parte di chi governa la Regione e lo Stato, entrambi guidati da Fratelli d’Italia – prosegue Marco Perugini -. La Regione dovrebbe potenziare i servizi sanitari e di presa in carico, il Governo dovrebbe aumentare gli organici delle forze dell’ordine. Invece, chi ha il potere di agire preferisce scaricare la responsabilità sul Comune, chiedendo soluzioni che non rientrano nelle sue competenze". Il gruppo consiliare pesarese del Partito democratico conclude: "Noi non ci sottraiamo al confronto in Consiglio comunale ma vogliamo discutere in modo trasparente – dice il capogruppo del Pd –. La mozione deve ancora essere discussa in aula e per questo abbiamo chiesto che il documento venga trasmesso a chi rappresenta lo Stato nel nostro territorio, unico responsabile per competenza sulla materia di sicurezza pubblica, affinché trasmetta al sindaco e al Consiglio comunale un quadro reale della sicurezza in città. Solo così – conclude Perugini - potremo capire insieme quali sono i luoghi e i fenomeni da contrastare, evitando così di reagire a strumentalizzazioni politiche".

ali. mu.