"Il Pd non sente, non parla e non vede"

Antonio Baldelli, deputato di Fratelli d’Italia scrive: "I cittadini sono stanchi delle doppiezze di un partito a pezzi. Come le famose tre scimmie, anche sulla vicenda della discarica di Riceci, il partito democratico della provincia di Pesaro Urbino non vede, non sente, non parla. Eppure Il Pd conta in Marche Multiservizi il rappresentante della provincia, del comune di Pesaro del sindaco Ricci e conta gran parte dei membri del consiglio di amministrazione di Mms, composto, per l’appunto, da ex amministratori comunali rigorosamente a targa Pd, le cui quote societarie sono detenute da enti locali anch’essi in gran parte amministrati dallo stesso partito. È la Provincia ad avere competenza per l’individuazione dei siti di discarica. È Mms ad aver dimostrato interesse industriale per l’apertura della discarica di Riceci. Gli alibi non reggono più. Spetta solo al Pd decidere il ‘no’ alla discarica. Lo faccia. Abbandoni la sua proverbiale doppiezza, smetta di ingannare i cittadini annunciando in conferenti interrogazioni parlamentari e smetta di utilizzare il metodo dello scaricabarile".