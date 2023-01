"Il Pd ora apre agli altri partiti, non fa più tutto da solo"

L’ingresso di Europa Verde- Verdi in giunta, per il consigliere comunale Carlo Rossi, sottolinea un passaggio importante nel modo di fare politica, oggi: "Il civismo è fuori moda, ormai – dice - Rossi: la cultura politica torna al dibattito tra partiti. Ben venga quindi l’allargamento delle alleanze in vista delle prossime elezioni amministrative". Carlo Rossi – consigliere di maggioranza di Europa Verde - Verdi – dal prossimo consiglio comunale finirà nel gruppo misto per via della nomina di Maria Rosa Conti, ad assessore all’ambiente. Rossi è visibilmente soddisfatto...

"Vero. Sono soddisfatto perché c’è una grande differenza con la passata legislatura, quando il sindaco, Matteo Ricci, si candidò praticamente solo con il Pd e a sostenerlo c’erano solo liste civiche. Non c’erano forze partitiche. L’allargamento al M5S prima, a noi Verdi poi e a Roberto Biagiotti di Impegno Civico (Di Maio Tabacci) che dal prossimo Consiglio siederà con me nel gruppo misto è un segnale netto di un ritorno dei partiti in politica. Insieme si sceglierà un candidato sindaco, espressione pluralista dell’intero ventaglio di partiti che compongono la maggioranza". L’allargamento delle alleanze si dice, vorrebbe portare a sovrapporre i partiti dell’arco politico nazionale con quelli dell’arco politico comunale, il più possibile: per capitalizzare il voto di prossimità nell’immaginario dell’elettore affinché voti allo stesso modo sia per le amministrative che per le europee.

"E’ una logica plausibile: do fiducia in Europa a chi nel mio territorio ha dimostrato di saper fare bene".

Appunto...

"Non fa una piega. Anche se non mi risulta ancora che Ricci sia candidato alle Europee".

Perché il civismo sarebbe fuori moda?

"Ha fatto il suo tempo. La più grande esperienza di civismo è stata quella dei 5 stelle che però oggi si è evoluta nella fondazione di un partito. In democrazia stanno tornando i partiti. Una dimensione che ho ritrovato nei Verdi di cui abbiamo espressione anche in Parlamento. Era importante passare il messaggio in città. Per questo ringrazio Ricci del coraggio dimostrato".

Perché coraggio?

"Ribadisco ciò che ha detto Maria Rosa Conti: non era scontato che facesse questo passo. Di conseguenza testimonio che il Pd riconosce la titolarità ad altri partiti alleati di portare avanti dei temi e di avere delle competenze specifiche, senza pensare, in modo autoreferenziale di poter fare tutto da solo".

Il Pd pesarese non ha questo difetto?

"Io vengo dal Pd. Uno dei motivi della mia fuoriuscita è l’autoreferenzialità. Cioè c’è un atteggiamento che non va bene con gli altri partiti e anche con i cittadini a volte".

E Ricci?

"No. Nella discussione interna accetta le critiche e discute. In pubblico si scatenano dinamiche diverse. All’esterno vuole una visione compatta, una sintesi politica che non crei confusione nell’elettorato. Invece il Pd ha avuto tante altre figure e il problema c’è".

Solidea Vitali Rosati