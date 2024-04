Il Pd plaude alla legge regionale dedicata a Paolo Volponi

‘La città che verrà’, coalizione che sostiene Federico Scaramucci alle prossime elezioni, plaude alla legge regionale su Paolo Volponi. "Accogliamo con grande soddisfazione – scrivono in una nota – l’approvazione della proposta di legge all’unanimità per le celebrazioni del centenario della nascita di Paolo Volponi. Un risultato importante di cui va dato merito a Marta Ruggeri, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle. Ci auguriamo che la meritata attenzione, che viene riservata in quest’anno di celebrazioni e in questi mesi a ridosso delle elezioni a Paolo Volponi possa essere di buon auspicio perché Urbino ritrovi quella vitalità culturale e politica di cui lui è stato protagonista indiscusso per decenni; un grande intellettuale del Pci e senatore di questo partito e di Rifondazione Comunista. gv