Il Pd recupera terreno: "A Pesaro rette meno care e più posti negli asili"

Il Pd ha depositato una mozione per il potenziamento degli asili nido comunali (0-3 anni). La maggioranza chiederà alla giunta Ricci di adottare una politica mirata che porti ad aumentare significativamente i posti disponibili negli asili nido in risposta all’impennata della domanda e all’aumento delle liste d’attesa. La mozione, inoltre, chiede che compatibilmente con il quadro finanziario dell’ente, l’amministrazione adotti strategie per ridurre progressivamente le tariffe. Per calmierare le rette, i Dem pesaresi, guardano ad Ancona: "La Giunta solleciti la Regione ad una fattiva compartecipazione economica – osserva in una nota il Pd – ricorrendo al Fondo Sociale Europeo, sull’esempio virtuoso di altre regioni italiane". Lo sguardo va alla Toscana: "Un buon esempio su tutti grazie al contributo del Fondo Sociale Europeo".

Secondo un’analisi fatta dai consiglieri comunali del Pd: "Nelle Marche, l’accesso ai nidi è diventato complesso e un lusso anche col beneficio del “bonus Inps”. C’è un problema di posti inadeguati rispetto alla domanda ed è delicata anche la situazione del costo a carico delle famiglie, nonostante gli sforzi fatti negli anni dall’amministrazione per ridurre le quote delle rette anche attraverso la parametrizzazione in base all’Isee. Dopo la Basilicata, le Marche sono la regione con la più alta percentuale di compartecipazione ai costi richiesta agli utenti a livello nazionale, pari al 25,5% della spesa complessiva.

Con questa mozione chiediamo il sostegno della Regione Marche per seguire quelle indicazioni che il Consiglio dell’Unione europea, su proposta della Commissione europea in materia di educazione e cura della prima infanzia, chiede per dare assistenza all’infanzia almeno al 33% dei bambini sotto i 3 anni e chiama i Paesi membri dell’Ue ad agire in modo che entro il 2030, almeno il 45% dei bambini di età inferiore ai 3 anni, partecipino ai servizi ECEC ovvero i Servizi educativi e di cura per la prima infanzia. Alle polemiche nate nelle ultime settimane, rispondiamo con i fatti e i numeri che il Comune di Pesaro da oltre ottant’anni, di fronte a una Regione pressoché assente, investe nei servizi educativi, ritenendoli pilastro fondamentale di una politica di sviluppo e pari opportunità.

Ecco che Pesaro può vantare 13 nidi comunali con circa 500 posti per bambine e bambini, a cui si aggiungono 3 sezioni primavera per circa 45 posti, con un coordinamento pedagogico a sostegno dei gruppi di lavoro di ogni nido, investendo circa 10 milioni di euro all’anno nel servizio educativo".

