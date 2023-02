Il Pd riparte da Villa Fastiggi Incontro con Chantal Bomprezzi

La politica riparte a Villa Fastiggi con il congresso regionale del Pd. Oggi alle ore 18 nella Casa del Popolo i giovani promotori della candidatura di Chantal Bomprezzi alla segreteria regionale hanno organizzato un incontro pubblico per presentare la mozione congressuale e le proposte per rigenerare il Pd delle Marche. "È un’occasione importante per conoscere Chantal e il gruppo che in questi mesi ha lavorato con lei per mettere a punto idee e progetti per il Pd del futuro e per le Marche. Abbiamo l’obiettivo di ricostruire il partito – dice Andrea Salvatori, segretario del circolo di Villa Fastiggi – per battere questa destra che sta facendo disastri nella sanità e che non fa niente per aiutare famiglie e imprese in uno dei momenti più difficili per la nostra regione e per il Paese. Abbiamo passione, energia e competenze e vogliamo metterle a disposizione della nostra comunità politica".

È il primo incontro della candidata nella provincia di Pesaro e Urbino. E parte da un progetto avanzato pubblicamente lo scorso mese di dicembre da parte di 24 ragazze e ragazzi del Pd Marche. "Ponendo al centro l’attenzione per i territori, il superamento – dice Chantal Bomprezzi – delle correnti e la fine dei personalismi, mantenendo come cardini l’apertura all’ascolto e alla partecipazione. Vogliamo un partito innovativo, inclusivo e sostenibile".

Il partito come una casa, che è peraltro il luogo per ciascuno di noi più familiare. “Sentirsi a casa” significa essere accolti, non avere timore di esprimere la propria opinione, collaborare nell’interesse di tutti i componenti. "La mozione è, dunque, il risultato di questo percorso, un movimento – concludono – nato da un gruppo di giovani con una speranza: rendere il Pd Marche una casa accogliente e vivace. Gli adulti aiutano i più giovani e li fanno crescere".