Il Pd: "Sanità, cinque anni di nulla"

"Nuovo ospedale: cinque anni di nulla" è il titolo dell’iniziativa politica del Pd prevista per oggi alle 18 al circolo Arci di Villa Fastiggi. "L’iniziativa – spiega Luca Ceriscioli - vuole fare luce sulla situazione attuale della sanità in provincia, a cinque anni dalle promesse elettorali del centrodestra. Durante l’incontro, verranno analizzate le reali conseguenze delle politiche sanitarie attuate, con particolare attenzione alla cancellazione dell’Azienda Ospedaliera Marche Nord e la revoca del progetto dell’ospedale provinciale che doveva essere un’eccellenza del territorio. Il risultato è una sanità più debole, con una riduzione dei servizi, un aumento delle liste di attesa e un incremento della mobilità passiva che nella nostra provincia ha toccato record storici. L’effetto è che i marchigiani non trovano più i servizi e le risposte ai bisogni di salute sul territorio e sono costretti ad andare nella vicina Emilia Romagna, aumentando i costi che verrebbero destinati altrimenti ai servizi sul territorio. A settembre abbiamo la possibilità, con le elezioni regionali, di cambiare passo per restituire ai cittadini una sanità all’altezza delle necessità e dei bisogni di salute". L’incontro sarà introdotto da Luca Ceriscioli, della direzione regionale del Pd. Interverranno Matteo Ricci, parlamentare europeo, Andrea Vecchi, responsabile sanità Pd Marche; Luciano Agostini, coordinatore commissione programma elettorale Pd; Sara Mengucci, assessore comunale di Pesaro. Sarà inoltre possibile seguire l’evento in diretta streaming sulla pagina Facebook del Partito Democratico Villa Fastiggi.